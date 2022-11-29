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不用找代購！午後の紅茶15款「感謝瓶」與日本同步上市

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
滿滿的感謝不知道從何說起？就用「午後の幸福遞送感謝瓶」人氣迪士尼角色為你傳遞心意。圖／台灣麒麟提供
滿滿的感謝不知道從何說起？就用「午後の幸福遞送感謝瓶」人氣迪士尼角色為你傳遞心意。圖／台灣麒麟提供

台灣麒麟午後の紅茶與日本同步推出「午後の幸福遞送 感謝瓶限定包裝」，罐身穿上經典迪士尼角色或專屬插畫包裝，印上大大的「Thank You！」字樣，表達滿滿的感謝，針對不同對象還有對應的祝福語，全套共有15款，即日起陸續於各大通路上市。

台灣麒麟董事長上田隆史表示，這次與日本同步推出的「午後の幸福遞送 感謝瓶限定包裝」，希望藉由遞送飲料的一個小動作，打開午後の紅茶一起舉瓶享受甜蜜滋味、分享暖心祝福，「說不出口的話，就讓午後の紅茶為你傳遞心意，讓彼此距離更靠近，人與人之間的關係更緊密。」

「午後の幸福遞送 感謝瓶限定包裝」再度攜手迪士尼人氣角色，全系列5種飲品各推出3款感謝瓶限定包裝，例如米奇米妮、唐老鴨、小木偶的「無糖紅茶」限定瓶，搭配直球對決的告白語句，最適合送給心愛的戀人，大聲宣告全世界「遇見你很幸福」。

「微糖奶茶」限定瓶則推出唐老鴨、愛麗絲、101忠狗的包裝，印上成雙成對的人氣角色，以表達對方帶來的所有珍貴陪伴時光；「原味紅茶」及「檸檬紅茶」搭配文青質感畫風，不管是親子、伴侶、好友的情境，都能獻上祝福；「奶茶」限定瓶以米奇米妮、小飛象、小熊維尼與小豬屹耳為包裝。

午後の紅茶與日本同步推出「午後の幸福遞送 感謝瓶限定包裝」，全15款限時限量暖心上市。圖／台灣麒麟提供
午後の紅茶與日本同步推出「午後の幸福遞送 感謝瓶限定包裝」，全15款限時限量暖心上市。圖／台灣麒麟提供

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