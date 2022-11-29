不用找代購！午後の紅茶15款「感謝瓶」與日本同步上市

台灣麒麟午後の紅茶與日本同步推出「午後の幸福遞送 感謝瓶限定包裝」，罐身穿上經典迪士尼角色或專屬插畫包裝，印上大大的「Thank You！」字樣，表達滿滿的感謝，針對不同對象還有對應的祝福語，全套共有15款，即日起陸續於各大通路上市。

台灣麒麟董事長上田隆史表示，這次與日本同步推出的「午後の幸福遞送 感謝瓶限定包裝」，希望藉由遞送飲料的一個小動作，打開午後の紅茶一起舉瓶享受甜蜜滋味、分享暖心祝福，「說不出口的話，就讓午後の紅茶為你傳遞心意，讓彼此距離更靠近，人與人之間的關係更緊密。」

「午後の幸福遞送 感謝瓶限定包裝」再度攜手迪士尼人氣角色，全系列5種飲品各推出3款感謝瓶限定包裝，例如米奇米妮、唐老鴨、小木偶的「無糖紅茶」限定瓶，搭配直球對決的告白語句，最適合送給心愛的戀人，大聲宣告全世界「遇見你很幸福」。