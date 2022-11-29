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歡慶製表20週年里程碑 路易威登Tambour紀念典藏書
路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）在2002年推出絕無僅有的Tambour腕表，宣告正式邁入高級製表領域。在2022年，品牌攜手藝術書籍出版商Thames & Hudson，推出《Louis Vuitton Tambour》 高級腕表典藏書籍，紀錄品牌深入高級製表領域20週年這個別具意義的里程碑，透過超過350幅插圖講述Tambour腕表的設計創意起源與路易威登腕表的歷史。法語和英語版本自即日起在路易威登精品店中販售，定價5,450元台幣。
Tambour體現了路易威登在打造世上絕無僅有的時尚腕表、又不想迎合屈服於瞬息消逝的潮流的決心。品牌將瑞士高級製表傳統中最熟練的製表職人匯聚在La Fabrique du Temps Louis Vuitton製表工坊，創作出展現路易威登自身魅力與活力的獨特作品。本身是記者、也是精品腕表專家的Fabienne Reybaud，藉由文章不僅回溯了這20年來豐富又充滿驚喜的旅程，也同時深入展現La Fabrique du Temps LouisVuitton製表工坊的精密製表工藝。主要表款的目錄與鐘表專家的獨家見解， 使這版書籍成為收藏家和鑑賞家無可取代的珍貴資源，也是所有鐘表和路易威登生活方式的愛好者不能錯過的收藏。
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