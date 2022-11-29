卡地亞巨型耶誕樹將登台北101 LINE好友免費換小禮

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
一套2件Panthère de Cartier 美洲豹托盤小型款，利摩日白陶瓷裝飾綠色和藍色蔓藤花紋圖案，配山羊麂皮底座，12,300元。圖／卡地亞提供
一套2件Panthère de Cartier 美洲豹托盤小型款，利摩日白陶瓷裝飾綠色和藍色蔓藤花紋圖案，配山羊麂皮底座，12,300元。圖／卡地亞提供

歲末佳節將至，卡地亞（CARTIER）將於12月起舉辦一連串的慶祝活動。台北101購物中心4樓全新開幕的旗艦店旁廣場上，將豎起裝飾特製LED燈的巨型聖誕樹，裝飾經典Cartier Logo、美洲豹豹頭、Double C字母圖案等，綻放幸福光芒。12月期間，凡是卡地亞台灣LINE官方帳號好友，於「佳節限定活動」頁面中輸入手機號碼，即可收到禮物兌換QR Code，12月30日前可至卡地亞台北101旗艦店憑QR Code，兌換可愛門僮限量貼紙組，每人限領一次，送完為止。官方LINE帳號好友若於12月10日及17日（六）其中一天的下午2至6時期間，於卡地亞耶誕樹現場拍照公開打卡上傳至臉書或IG並標註#CartierCelebrates #CartierTW，即可獲得限定佳節溫馨驚喜乙份 (每人限領一份，數量有限，送完為止)。現場還有機會與穿上一身紅衣制服的經典門僮合照留念！

在充滿過節的氣息的此刻，卡地亞推出全新香氛蠟燭Les Ecrins Parfumés系列，是透過氣味轉換心情與不掉的精緻擺件與香水藝術傑作。 由卡地亞調香大師Mathilde Laurent創作的四款全新陶瓷香氛蠟燭，延續卡地亞紅盒標誌性造型和花環圖案裝飾，將大自然真實重現廣闊無垠的景觀帶進居家空間中，包括PÉTALES花瓣、DÉSERT沙漠、CANOPÉE樹冠和NEIGE白雪四款香氛蠟燭，均可單獨點燃或與其他蠟燭一同點燃，自由組合出清新翠綠、溫暖柔和、或輕靈優美的氣息，還能搭配印有卡地亞經典圖案的玻璃鐘形罩，共提供裝飾Diabolo de Cartier圖案、豹紋圖案和美洲豹穿行於兩棵柏樹之間的圖案四款設計，還可以隨心搭配木質底座、金色裝飾、印花玻璃鐘形罩等配件。 

2022歲末佳節，卡地亞傳遞美好祝福。圖／卡地亞提供
2022歲末佳節，卡地亞傳遞美好祝福。圖／卡地亞提供
一套3件Panthère de Cartie美洲豹杯，利摩日白陶瓷裝飾綠色和藍色蔓藤花紋圖案，約17,900元。圖／卡地亞提供
一套3件Panthère de Cartie美洲豹杯，利摩日白陶瓷裝飾綠色和藍色蔓藤花紋圖案，約17,900元。圖／卡地亞提供
全新香氛蠟燭Les Ecrins Parfumés系列，220克約5,750元。圖／卡地亞提供
全新香氛蠟燭Les Ecrins Parfumés系列，220克約5,750元。圖／卡地亞提供
Les Écrins Parfumés Cartier CANOPÉE樹冠香氛蠟燭，220 克，約5,750元。圖／卡地亞提供
Les Écrins Parfumés Cartier CANOPÉE樹冠香氛蠟燭，220 克，約5,750元。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹藍色蔓藤花紋利摩日白陶瓷筆筒 ，13,800元；一套2件Panthère de Cartier美洲豹藍色蔓藤花紋利摩日白陶瓷托盤小型款，配山羊麂皮底座，12,300元。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹藍色蔓藤花紋利摩日白陶瓷筆筒 ，13,800元；一套2件Panthère de Cartier美洲豹藍色蔓藤花紋利摩日白陶瓷托盤小型款，配山羊麂皮底座，12,300元。圖／卡地亞提供
一套2件Panthère de Cartier美洲豹碗，利摩日白陶瓷裝飾蔓藤花紋圖案，約15,000元。圖／卡地亞提供
一套2件Panthère de Cartier美洲豹碗，利摩日白陶瓷裝飾蔓藤花紋圖案，約15,000元。圖／卡地亞提供
一套2件Panthère de Cartier美洲豹碗利摩日白陶瓷，飾有蔓藤花紋圖案，約15,000元；Panthère de Cartier美洲豹圓形托盤中型款配山羊麂皮底座，約17,700元；Panthère de Cartier美洲豹利摩日白陶瓷花瓶中型款，約30,200元。圖／卡地亞提供
一套2件Panthère de Cartier美洲豹碗利摩日白陶瓷，飾有蔓藤花紋圖案，約15,000元；Panthère de Cartier美洲豹圓形托盤中型款配山羊麂皮底座，約17,700元；Panthère de Cartier美洲豹利摩日白陶瓷花瓶中型款，約30,200元。圖／卡地亞提供
全新香氛蠟燭Les Ecrins Parfumés系列，220克約5,750元。圖／卡地亞提供
全新香氛蠟燭Les Ecrins Parfumés系列，220克約5,750元。圖／卡地亞提供
Les Écrins Parfumés Cartier NEIGE白雪香氛蠟燭含蓋，220 克，約5,750元。圖／卡地亞提供
Les Écrins Parfumés Cartier NEIGE白雪香氛蠟燭含蓋，220 克，約5,750元。圖／卡地亞提供
Les Écrins Parfumés Cartier DÉSERT沙漠香氛蠟燭，220 克，約5,750元。圖／卡地亞提供
Les Écrins Parfumés Cartier DÉSERT沙漠香氛蠟燭，220 克，約5,750元。圖／卡地亞提供
Les Écrins Parfumés Cartier PÉTALES花瓣香氛蠟燭，220 克，約5,750元。圖／卡地亞提供
Les Écrins Parfumés Cartier PÉTALES花瓣香氛蠟燭，220 克，約5,750元。圖／卡地亞提供

美洲豹 台北101 LINE

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