卡地亞巨型耶誕樹將登台北101 LINE好友免費換小禮
歲末佳節將至，卡地亞（CARTIER）將於12月起舉辦一連串的慶祝活動。台北101購物中心4樓全新開幕的旗艦店旁廣場上，將豎起裝飾特製LED燈的巨型聖誕樹，裝飾經典Cartier Logo、美洲豹豹頭、Double C字母圖案等，綻放幸福光芒。12月期間，凡是卡地亞台灣LINE官方帳號好友，於「佳節限定活動」頁面中輸入手機號碼，即可收到禮物兌換QR Code，12月30日前可至卡地亞台北101旗艦店憑QR Code，兌換可愛門僮限量貼紙組，每人限領一次，送完為止。官方LINE帳號好友若於12月10日及17日（六）其中一天的下午2至6時期間，於卡地亞耶誕樹現場拍照公開打卡上傳至臉書或IG並標註#CartierCelebrates #CartierTW，即可獲得限定佳節溫馨驚喜乙份 (每人限領一份，數量有限，送完為止)。現場還有機會與穿上一身紅衣制服的經典門僮合照留念！
在充滿過節的氣息的此刻，卡地亞推出全新香氛蠟燭Les Ecrins Parfumés系列，是透過氣味轉換心情與不掉的精緻擺件與香水藝術傑作。 由卡地亞調香大師Mathilde Laurent創作的四款全新陶瓷香氛蠟燭，延續卡地亞紅盒標誌性造型和花環圖案裝飾，將大自然真實重現廣闊無垠的景觀帶進居家空間中，包括PÉTALES花瓣、DÉSERT沙漠、CANOPÉE樹冠和NEIGE白雪四款香氛蠟燭，均可單獨點燃或與其他蠟燭一同點燃，自由組合出清新翠綠、溫暖柔和、或輕靈優美的氣息，還能搭配印有卡地亞經典圖案的玻璃鐘形罩，共提供裝飾Diabolo de Cartier圖案、豹紋圖案和美洲豹穿行於兩棵柏樹之間的圖案四款設計，還可以隨心搭配木質底座、金色裝飾、印花玻璃鐘形罩等配件。
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