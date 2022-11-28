摩斯咖啡「買10送10」 還有「三麗鷗福袋」限量開賣

隨著2022年邁入尾聲，摩斯漢堡於12月新推出元氣早餐「日式胡麻豬排福堡」與「培根奶油濃湯」，更推出「三麗鷗聯名新年福袋」，內含Hello Kitty及蛋黃哥週邊產品，還有超過1,000元的MOS美味派對分享券，讓民眾感受到12月的歡樂氣氛。

此次「三麗鷗聯名新年福袋」，內含「保暖萬用毯」1件、「可愛派對圖樣收納袋」1個、「Hello Kitty & 蛋黃哥派對封口夾」1組、「超萌3D杯蓋」1個（Hello Kitty款及蛋黃哥款隨機出貨），還有「MOS美味派對分享券12張」，價值1,000元起。只要12月1日起到店消費，即可以899元加購，數量有限，售完為止。

新推出的「日式胡麻豬排福堡」，以刈包作為設計構思，採用貝殼造型刈包，夾入黃金豬排、高麗菜絲，再以特調柚香胡麻醬汁增添風味，每日早餐時段供應，售價70元，自12月16日起上市。MOS Order App也推出嚐鮮優惠套組，日式胡麻豬排福堡搭配中杯摩斯咖啡，優惠價89元。同樣新推出的「培根奶油濃湯」，以奶油濃湯為基底，加入爆炒過的培根、馬鈴薯丁、紅蘿蔔丁等配料，每杯65元。

摩斯漢堡並祭出第二波歲末咖啡優惠。12月1日至12月31日止，凡來店消費「大杯摩斯咖啡」，2杯優惠價90元；「大杯拿鐵咖啡」優惠價120元、季節限定飲品「椪糖雲朵拿鐵」優惠價60元；「摩斯馥樂白」優惠價65元。此外，MOS Order App「安心取溫馨送」持續推出咖啡週年慶會員獨享量購優惠，活動內容含大杯摩斯咖啡買10送10，原價1,200元，優惠價600元；大杯拿鐵咖啡買10送10，原價1,600元，優惠價800元；大杯摩斯咖啡買5送3，原價480元，優惠價296元；大杯拿鐵咖啡買5送3，原價640元，優惠價400元。可分次跨店領取，適合慢慢享用及轉贈給親朋好友。