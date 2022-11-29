國境開放遇上流感季，如何避免病菌入侵？網友爆推抑菌好物-加護靈

後疫情時代來臨，民眾對於抗菌、健康防護越來越重視，邊境開放後，國人開始安排出遊，各國觀光客陸續入境，依統計指出，今年10月1日至12日入境平均4960人次，10月13日邊境解封後單日入境9425人次，以倍數成長，此將考驗國內的防疫機制與醫療體系。而在呼吸道感染易發的季節裡，除了勤洗手、戴口罩、保持社交距離外，民眾該如何積極避免病菌入侵家中，成了家家戶戶首要考驗。

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秋冬流感現蹤 專家籲恐大流行防疫期間在配戴口罩的政策下，大幅降低了國人感染流感病毒的風險，整體族群對流感病毒抵抗力下降，而今國門開放，人口移動頻繁，更增加了交叉感染的可能，使病毒快速傳播，已有多位專家籲今年流感疫情可能比往年嚴重，衛服部統計今年類流感門急診就診人次，對比去年同期已高出三倍，不論大人小孩或長輩都應謹慎面對，維持良好生活習慣，施打疫苗及警覺自身狀況，避免人潮並保持室內空氣流通，以減少病毒傳播的機會。

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擺上「加護靈」，給想照顧家人卻分身乏術的你對抗此波流感病毒，可挑選有SNQ國家認證的空間抑菌產品，降低交叉感染的風險，提升防護力。(置放型 國品字第B00063號；筆型 國品字第B00061號)

「加護靈」是出自以喇叭牌而聞名的大幸藥品所研發的空間抑菌品牌，在日本已上市17年，能全天候24小時主動式空間抑菌，溫和緩釋出抑菌氣體，透過氧化作用抑制飄在空氣中及附著在物體表面的病菌、流感病毒等有害物質*，加護靈的主成分二酸化塩素為國際組織公認安全有效，並以專利技術製成，能穩定釋放抑菌氣體，達到安全且溫和的空間抑菌防護效果，全年齡層，孕婦、小孩、長輩都可以安心使用。*此為實驗室數據，並非所有病菌都能完全抑制，實際使用效果因空間不同而有所差異。

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「加護靈不僅可以抑制附著物體及懸浮在空間中的病原體數量，減低受到感染的機會，也能夠抑制過敏原，順便預防過敏。」台北榮總兒童醫學部特約主治黃正宏醫師表示。

加護靈有在實際生活空間做測試，其兩項發表在學術期刊的報告分別指出：日本小學教室有擺放加護靈，因病缺席學生明顯減少。(*International Journal of Medicine and Medical Science, 2009, vol.1(7): 288-9)；日本自衛隊建築物，有擺放加護靈，類流感症狀人數也顯著較少。(*日本環境感染誌, 2010, vol.25(5): 277-80)；以上實測均顯示加護靈使用於日常生活中，對於大人小孩都有良好的防護效果。

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