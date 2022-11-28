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跨年上哪去？米其林星廚掌勺 WILDWOOD跨年派對早鳥9折

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
WILDWOOD戶外跨年派對視野絕佳。圖／WILDWOOD提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
WILDWOOD戶外跨年派對視野絕佳。圖／WILDWOOD提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

跨年上哪去？由米其林星廚林明健（Chef Kin）掌勺、位於信義區新光三越A9四樓的原木燒烤牛排海鮮餐廳WILDWOOD，將於12月23至25日及12月31日晚餐時段，推出豐富精彩的歲末「節慶限定」饗宴。此外，12月31日在視野絕佳的戶外景觀露臺，更舉辦「大亨小傳跨年狂歡派對」，戶外站票每位2,000元，含特調酒精飲品1杯、指定軟性飲料及鹹甜小點無限暢飲享食；亦有池畔圓桌及豪華包廂可供多人預訂，12月20日前訂位並全額付清，可享早鳥9折優惠。

米其林星級名廚林明健與駐店主廚吳思緯，攜手嚴選頂級新鮮食材，精心以百變純熟的精湛原木燒烤技法，在耶誕節與跨年獻上各式令人驚豔的美饌佳餚。「節慶限定」饗宴套餐每位2,980元+10%起，每位亦可加價1,280元+10%，享有4杯精選美酒。

有別於一般燒烤餐廳多以原木搭配木炭來燒烤料理食材，林明健主廚特別堅持以百分之百的純台南龍眼木，來做直火煙燻燒烤，由於木頭亦是一種食材，會受溫度、濕度等影響，因此如何適時調整木頭曝曬的時間、料理時如何改變木頭堆疊排法、因應不同食材以原木直火炙燒又或是用燃燒後轉化成的炭火料理等等，變化多重的不確定因素，皆在在考驗著料理者的實戰經驗與手法技術，必須非常熟悉火的脾性，才能精準地將食材的風韻精華完美演繹。

推薦主菜「海陸雙重奏——美國頂級肋眼菲力6oz搭配半隻波士頓龍蝦」，主廚運用兩種不同燒烤手法，來料理肋眼菲力與龍蝦。首先以原木大火燒烤將牛排的原汁原味鎖住，反覆加熱、靜置三次，使其達到外焦內嫩的完美三分熟度；龍蝦則以龍眼木轉化的純炭火炙烤，利用高溫使甲殼產生香氣，帶出肉質的細膩的鮮甜海味。

「雙人美國頂級乾式熟成28日帶骨肋眼牛排25oz」將帶骨肋眼牛排放入自德國進口的乾式熟成冰箱熟成，使肉質更為軟嫩並增添馥郁香氣，熟成後同樣以原木炙烤，一刀橫切，多汁柔嫩的剖面展現如紅寶石般的色澤，骨邊肉更是將煙燻的濃郁焦香展現得淋漓盡致。

不食牛肉的賓客，亦有豐富的原木燒烤主菜可以選擇，包括鮮美細嫩的各式現流鮮魚、被譽為「豬肉界神戶牛」的美國盤克夏豬里肌，以及滋味純淨自然的紐西蘭小羔羊排等。

在12月31日跨年夜當晚，第一輪晚間套餐供應時間為晚上五點半至八點半，每位2,980元＋10%起，含冷前菜、熱前菜或湯品、原木燒烤主餐及甜點等5道式盛宴。凡預訂第一輪用餐之賓客，還可享以1,500元優惠價格，購買戶外跨年派對之站票門票1張（原價2,000元），每人限購1張。

跨年夜第二輪晚間套餐供應時間為晚上九點至凌晨一點，每位5,880元＋10%起，含4道開胃小點與前菜、原木燒烤主菜和甜點等共7道式盛宴，亦可參與「大亨小傳戶外跨年派對」。

12月31日晚間九點半至隔日凌晨一點半，於餐廳戶外景觀露台舉辦的「大亨小傳戶外跨年派對」，站票為每位2,000元。另可預訂每桌8人的戶外池畔圓桌座席，每桌48,000元+10%，含鹹甜小點無限享食、熱食1份、精選酒款4瓶（香檳2瓶、烈酒2瓶）；以及可容納12人的戶外豪華包廂座席每桌88,000元+10%，含鹹甜小點無限享食、熱食2份、精選酒款6瓶（含香檳3瓶、烈酒3瓶）。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

雙人美國頂級乾式熟成28日帶骨肋眼牛排25oz。圖／WILDWOOD提供
雙人美國頂級乾式熟成28日帶骨肋眼牛排25oz。圖／WILDWOOD提供
WILDWOOD歲末「節慶限定」饗宴第二輪跨年盛宴套餐菜色。圖／WILDWOOD提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
WILDWOOD歲末「節慶限定」饗宴第二輪跨年盛宴套餐菜色。圖／WILDWOOD提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
WILDWOOD堅持以百分之百的純台南龍眼木，來做直火煙燻燒烤。記者高婉珮／攝影。
WILDWOOD堅持以百分之百的純台南龍眼木，來做直火煙燻燒烤。記者高婉珮／攝影。
海陸雙重奏——美國頂級肋眼菲力6oz搭配半隻波士頓龍蝦。圖／WILDWOOD提供。
海陸雙重奏——美國頂級肋眼菲力6oz搭配半隻波士頓龍蝦。圖／WILDWOOD提供。
WILDWOOD歲末「節慶限定」饗宴的第一輪跨年盛宴套餐菜色。圖／WILDWOOD提供。
WILDWOOD歲末「節慶限定」饗宴的第一輪跨年盛宴套餐菜色。圖／WILDWOOD提供。

跨年 派對 餐廳

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