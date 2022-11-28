王淨、曾敬驊合體仿效「韓國CP」穿搭 大衣配JINS厚邊框眼鏡增添時髦感

誰說高度近視眼鏡看起來就一定很厚重？JINS專為台灣消費者設計的厚邊框系列，就要打破眾人刻板印象，即使鏡片比較厚，依舊可以呈現出時尚感。全新款選在冬季上市，因此請來代言人王淨、曾敬驊詮釋，兩人透過仿效韓國情侶的造型，利用長大衣搭配高領上衣的風格來混搭，讓厚邊框系列眼鏡，不分年齡都能輕鬆駕馭。

來自日本的JINS觀察到相比其他市場，台灣消費者更在意眼鏡配戴時的美觀度，於是催生出由在地設計師操刀的潮流百搭厚邊框系列。透別精選了目前市場上最受熱銷的波士頓框、皇冠框、方框以及多邊形鏡框，改為厚邊設計，相較金屬細框，可更大範圍遮擋側邊鏡片，即使度數比較深，也不怕看起來太厚重。除了框形加入新概念，顏色也與以往亮面為主不同，選用低飽和復古刷色，不過於搶眼，展現知性感。而且還同步推出限定撞色款，正面與側面呈現兩種不同風格，從細節處著手，鏡框寬度和過去款式相比，也減少1毫米，達到功能與美觀的平衡。

GENTLE MONSTER找來足球巨星孫興慜坐鎮，率先演繹全新2023 BOLD系列太陽眼鏡。圖／GENTLE MONSTER提供

而韓國眼鏡品牌GENTLE MONSTER則找來曾獲得「金靴獎」肯定的足球巨星孫興慜坐鎮，率先演繹全新2023 BOLD系列太陽眼鏡。系列形象廣告裡，無論是身穿黑色毛織大衣還是高領貼身上衣，甚至隨興的斜躺在地上，孫興慜藉由搭配GENTLE MONSTER的BOLD系列太陽眼鏡，傳達出霸氣又神秘的風範，並兼具果敢與藝術效果的視覺效果。

王淨（左）、曾敬驊合體詮釋JINS潮流百搭厚邊框系列。圖／JINS提供

GENTLE MONSTER找來足球巨星孫興慜坐鎮，率先演繹全新2023 BOLD系列太陽眼鏡。圖／GENTLE MONSTER提供

JINS潮流百搭厚邊框系列，共4款造型，各4色，3,480元。圖／JINS提供

孫興慜配戴的BOLD系列太陽眼鏡，鏡臂前端均鑲嵌2023 BOLD系列獨特的金屬標識。圖／GENTLE MONSTER提供