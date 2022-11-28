耶誕樹、白熊變身甜甜圈！Mister Donut新品「買6送3」

聖誕節的腳步越來越近，Mister Donut自11月29日起，也將陸續推出一系列應景的聖誕甜點，包括有優格熊太郎、可可熊太郎，草莓棉花糖波堤等品項，甚至還有「耶誕樹」登場，帶來濃濃的佳節氣息。活動期間購買指定商品，還可享「買6送3」的限時優惠。

今年Mister Donut以巧貝推出3款耶誕造型甜甜圈。「優格熊太郎」以優格可可沾醬展現雪白白熊模樣，還帶著耶誕小帽，內餡並擠滿鮮奶油，每顆55元；「可可熊太郎」外表則是裹上可可沾醬，內餡再塞滿巧克力風味鮮奶油，每顆55元。12月9日才開賣的「耶誕樹」造型甜甜圈，表面沾上滿滿的抹茶可可沾醬，並且以蘋果可可醬、可可棒及水果風味彩色米逐一點綴，打造出應景的耶誕樹造型，每顆55元。

除此之外，Mister Donut還推出多款聖誕節限定款波堤，包括「可可耶誕波堤」、「蘋果耶誕波堤」、「草莓棉花糖波堤」等口味，都擁有耶誕花圈般的華麗造型，每顆48元。另外還有集結3種口味迷你甜甜圈的「耶誕萌樂園」，包裝也有耶誕老公公、白熊的限定包裝，每盒60元，2盒100元。