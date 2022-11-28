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「財閥家的小兒子」宋仲基、「D.P：逃兵追緝令」丁海寅，戲裡戲外都少不了這一咖

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
宋仲基（左）與丁海寅分別於戲裡、戲外都配戴了TAG Heuer的Monaco系列計時碼表搭配造型。圖／摘自instagram
宋仲基（左）與丁海寅分別於戲裡、戲外都配戴了TAG Heuer的Monaco系列計時碼表搭配造型。圖／摘自instagram

韓國男神宋仲基繼「黑道律師文森佐」之後，再推出新劇「財閥家的小兒子」，挑戰一人分飾兩角更要扮演22歲大學生，引起網友熱烈討論。果然正式上檔後，收視率開出紅盤，成為年末必追韓劇之一。正因為如此，宋仲基在劇中的各種造型與行頭也成為網友關注焦點，因應身份與劇情的需求，他必須變換不同造型，包含菁英上班族、街頭風格青年，或是身穿棒球外套都輕鬆消化。

「財閥家的小兒子」劇情描述為財閥工作卻被誣陷私吞資金而慘遭殺害的「尹炫優」，意外重生到1980年代變成了該財閥家的小兒子「陳導俊」，其後憑藉前世的記憶與知識，為了侵吞整個家族企業而成長、復仇的故事。宋仲基就憑藉著精湛又細膩的演技，透過不同風格穿搭，一人演出兩個迥異定位的角色，讓影迷看了大呼過癮。即使劇情很燒腦，而且無論宋仲基在劇中詮釋的哪個角色，都少不了TAG Heuer的錶款來搭配造型。例如飾演「尹炫優」時就配戴了Carrera系列計時碼表，凸顯角色的作風幹練氣質；化身成「陳導俊」時，則分別有Carrera系列自動上鍊日期表、Monaco系列計時碼表，讓宋仲基都能恰如其分地演繹角色。

丁海寅在日前因為工作之邀，現身於首爾機場時，身穿黑色連帽上衣、寬版牛仔褲搭配斜背包，搭配了TAG Heuer的Monaco系列藍色表面計時碼表。圖／摘自instagram
丁海寅在日前因為工作之邀，現身於首爾機場時，身穿黑色連帽上衣、寬版牛仔褲搭配斜背包，搭配了TAG Heuer的Monaco系列藍色表面計時碼表。圖／摘自instagram

無獨有偶，另一韓國男神丁海寅也為了「D.P：逃兵追緝令」第二季開拍，重新回到劇組，並理了爽朗的髮型，讓粉絲都著迷不已。而丁海寅在日前因為工作之邀，現身於首爾機場時，身穿黑色連帽上衣、寬版牛仔褲搭配斜背包，也搭配了TAG Heuer的Monaco系列藍色表面計時碼表，展現輕鬆率性的一面。

宋仲基在「財閥家的小兒子」中，飾演「陳導俊」時，配戴了TAG Heuer Monaco系列計時碼表。圖／摘自instagram
宋仲基在「財閥家的小兒子」中，飾演「陳導俊」時，配戴了TAG Heuer Monaco系列計時碼表。圖／摘自instagram

宋仲基在「財閥家的小兒子」中，飾演「陳導俊」時，配戴了TAG Heuer Carrera系列自動上鍊日期表。圖／摘自instagram
宋仲基在「財閥家的小兒子」中，飾演「陳導俊」時，配戴了TAG Heuer Carrera系列自動上鍊日期表。圖／摘自instagram

宋仲基在「財閥家的小兒子」中，飾演「尹炫優」時，配戴了TAG Heuer Carrera系列自動上鍊計時碼表。圖／friDay影音提供
宋仲基在「財閥家的小兒子」中，飾演「尹炫優」時，配戴了TAG Heuer Carrera系列自動上鍊計時碼表。圖／friDay影音提供

宋仲基在「財閥家的小兒子」中，飾演「陳導俊」時，配戴了TAG Heuer Carrera系列自動上鍊表。圖／friDay影音提供
宋仲基在「財閥家的小兒子」中，飾演「陳導俊」時，配戴了TAG Heuer Carrera系列自動上鍊表。圖／friDay影音提供

泰格豪雅Carrera系列自動計時碼表，精鋼表殼與表鍊，約18萬8.400元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Carrera系列自動計時碼表，精鋼表殼與表鍊，約18萬8.400元。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Monaco藍面計時腕表，精鋼表殼與表鍊，約24萬4,000元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Monaco藍面計時腕表，精鋼表殼與表鍊，約24萬4,000元。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Carrera系列自動上鍊日期腕表，精鋼表殼，約9萬900元。圖／TAG Heuer提供
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兒子

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