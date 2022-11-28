「財閥家的小兒子」宋仲基、「D.P：逃兵追緝令」丁海寅，戲裡戲外都少不了這一咖

韓國男神宋仲基繼「黑道律師文森佐」之後，再推出新劇「財閥家的小兒子」，挑戰一人分飾兩角更要扮演22歲大學生，引起網友熱烈討論。果然正式上檔後，收視率開出紅盤，成為年末必追韓劇之一。正因為如此，宋仲基在劇中的各種造型與行頭也成為網友關注焦點，因應身份與劇情的需求，他必須變換不同造型，包含菁英上班族、街頭風格青年，或是身穿棒球外套都輕鬆消化。

「財閥家的小兒子」劇情描述為財閥工作卻被誣陷私吞資金而慘遭殺害的「尹炫優」，意外重生到1980年代變成了該財閥家的小兒子「陳導俊」，其後憑藉前世的記憶與知識，為了侵吞整個家族企業而成長、復仇的故事。宋仲基就憑藉著精湛又細膩的演技，透過不同風格穿搭，一人演出兩個迥異定位的角色，讓影迷看了大呼過癮。即使劇情很燒腦，而且無論宋仲基在劇中詮釋的哪個角色，都少不了TAG Heuer的錶款來搭配造型。例如飾演「尹炫優」時就配戴了Carrera系列計時碼表，凸顯角色的作風幹練氣質；化身成「陳導俊」時，則分別有Carrera系列自動上鍊日期表、Monaco系列計時碼表，讓宋仲基都能恰如其分地演繹角色。

丁海寅在日前因為工作之邀，現身於首爾機場時，身穿黑色連帽上衣、寬版牛仔褲搭配斜背包，搭配了TAG Heuer的Monaco系列藍色表面計時碼表。圖／摘自instagram

無獨有偶，另一韓國男神丁海寅也為了「D.P：逃兵追緝令」第二季開拍，重新回到劇組，並理了爽朗的髮型，讓粉絲都著迷不已。而丁海寅在日前因為工作之邀，現身於首爾機場時，身穿黑色連帽上衣、寬版牛仔褲搭配斜背包，也搭配了TAG Heuer的Monaco系列藍色表面計時碼表，展現輕鬆率性的一面。

宋仲基在「財閥家的小兒子」中，飾演「陳導俊」時，配戴了TAG Heuer Monaco系列計時碼表。圖／摘自instagram

宋仲基在「財閥家的小兒子」中，飾演「陳導俊」時，配戴了TAG Heuer Carrera系列自動上鍊日期表。圖／摘自instagram

宋仲基在「財閥家的小兒子」中，飾演「尹炫優」時，配戴了TAG Heuer Carrera系列自動上鍊計時碼表。圖／friDay影音提供

宋仲基在「財閥家的小兒子」中，飾演「陳導俊」時，配戴了TAG Heuer Carrera系列自動上鍊表。圖／friDay影音提供

泰格豪雅Carrera系列自動計時碼表，精鋼表殼與表鍊，約18萬8.400元。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Monaco藍面計時腕表，精鋼表殼與表鍊，約24萬4,000元。圖／TAG Heuer提供