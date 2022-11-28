美洲豹助攻！TWICE全員日本登封 周子瑜稱霸C位
南韓超高人氣女團TWICE在日本紅透半邊天，下個月即將第四度登上日本第73屆的跨年演唱《紅白歌合戰》，其中，來自台灣的成員周子瑜擁有亮麗外型和氣質，在日本的人氣還強過同團的三位日籍成員Mina、Sana、Momo等人，不僅代言滿檔，還是各大人氣票選排行榜的常勝軍，近來更在日網舉辦的投票活動中，她輕鬆以壓倒性的高票拿下「五榜第一」。日前全員合體登上日本版國際時尚雜誌《ELLE》雜誌封面，演繹卡地亞（CARTIER）的珠寶作品，身為人氣女王的周子瑜毫無疑問佔據中央C位，粉絲留言數更明顯超越其他團員。
TWICE這次所配戴的卡地亞珠寶，混搭了各種不同系列多種材質的作品，穿戴在風格迥異的成員身上，展現了品牌經典設計的時尚魅力。除了辨識度極高的美洲豹作為主角的Panthere de Cartier，還堆疊了多只經典的LOVE系列手環、以釘子為主要設計元素的Juste un clou、結合立體巴黎飾釘和優雅曲線的Clash de Cartier系列，加上鑲嵌璀璨鑽石的作品，堆疊配戴的豐富感為整體造型增添華麗感，保有TWICE可愛親切感的同時，展現如女王般的氣勢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言