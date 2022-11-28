美洲豹助攻！TWICE全員日本登封 周子瑜稱霸C位

南韓超高人氣女團TWICE在日本紅透半邊天，下個月即將第四度登上日本第73屆的跨年演唱《紅白歌合戰》，其中，來自台灣的成員周子瑜擁有亮麗外型和氣質，在日本的人氣還強過同團的三位日籍成員Mina、Sana、Momo等人，不僅代言滿檔，還是各大人氣票選排行榜的常勝軍，近來更在日網舉辦的投票活動中，她輕鬆以壓倒性的高票拿下「五榜第一」。日前全員合體登上日本版國際時尚雜誌《ELLE》雜誌封面，演繹卡地亞（CARTIER）的珠寶作品，身為人氣女王的周子瑜毫無疑問佔據中央C位，粉絲留言數更明顯超越其他團員。

TWICE這次所配戴的卡地亞珠寶，混搭了各種不同系列多種材質的作品，穿戴在風格迥異的成員身上，展現了品牌經典設計的時尚魅力。除了辨識度極高的美洲豹作為主角的Panthere de Cartier，還堆疊了多只經典的LOVE系列手環、以釘子為主要設計元素的Juste un clou、結合立體巴黎飾釘和優雅曲線的Clash de Cartier系列，加上鑲嵌璀璨鑽石的作品，堆疊配戴的豐富感為整體造型增添華麗感，保有TWICE可愛親切感的同時，展現如女王般的氣勢。 Clash de Cartier玫瑰金雙排方形釘戒指。圖／卡地亞提供 卡地亞Juste un clou白K金寬版戒指。圖／卡地亞提供 卡地亞LOVE白K金戒指，約11萬3,000元。圖／卡地亞提供 Panthère de Cartier美洲豹黃K金戒指窄版。圖／卡地亞提供 卡地亞LOVE系列玫瑰K金鋪鑲鑽石手環。圖／卡地亞提供 Clash de Cartier 白K金戒指中型款。圖／卡地亞提供 Clash de Cartier手環提供不同尺寸白k金、黃k金、玫瑰金、鑲鑽或不鑲鑽等多種選擇。圖／卡地亞提供 LOVE鑽石手環窄版，白K金鑲嵌6顆圓形明亮式切割鑽石。圖／卡地亞提供 Clash de Cartier玫瑰金項鍊。圖／卡地亞提供 南韓女團TWICE配戴卡地亞珠寶登上國際時尚雜誌《ELLE》日本版封面。 卡地亞LOVE系列黃K金戒指。圖／卡地亞提供 JUSTE UN CLOU黃K金鑲鑽戒指。圖／卡地亞提供 卡地亞Juste un clou白K金經典款手環。圖／卡地亞提供 Juste un Clou系列黃K金戒指。圖／卡地亞提供