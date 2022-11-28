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半夜解嘴饞！全家開賣鼎泰豐香辣滷味 千千聯名鹹酥雞

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全家便利商店年末最強聯名美食登場，11月30日起推鼎泰豐私房豐味聯名鮮食，包含沙茶豬肉燴飯、紫米紅豆露與香辣醬冰糖滷味等多款美食，從正餐、甜點到宵夜一網打盡。圖／全家便利商店提供
全家便利商店年末最強聯名美食登場，11月30日起推鼎泰豐私房豐味聯名鮮食，包含沙茶豬肉燴飯、紫米紅豆露與香辣醬冰糖滷味等多款美食，從正餐、甜點到宵夜一網打盡。圖／全家便利商店提供

超商鮮食越來越強大，攜手名店、名人聯名，吸引民眾嚐鮮。全家便利商店宣布再度與「鼎泰豐」以及百萬YouTuber「千千」合作，即日起陸續推出9款全新私房美食，包含由鼎泰豐主廚監製的沙茶豬肉燴飯、千千聯名的泰式蛤蜊酸辣寬粉等，從正餐、甜點到宵夜一網打盡；另外，世足賽事正熱烈進行中，球迷深夜觀賽當然少不了零嘴、小吃解嘴饞，此次全家聯名美食也同步推出滷味、鹹酥雞、烤香腸搶攻小吃經濟，除了攜手鼎泰豐推出「香辣醬冰糖滷味」與線上獨家販售的「蔗香蜜糖滷味」，更有百萬YouTuber千千接地氣的「塔香鹹酥雞」與「蒜味杏鮑菇香腸」，滿足宵夜控的口腹之慾。

全家便利商店與鼎泰豐合作邁入第3年，自11月30日起鼎泰豐私房豐味聯名鮮食全新登場，「沙茶豬肉燴飯」運用爆燴雙重工法，適合喜愛重口味的民眾；而冬日暖胃首選的「剝皮辣椒雞湯」，加入特製剝皮辣椒、鮮嫩雞腿蒸煮，喝下去身體立刻暖起來；而口感綿密的「紫米紅豆露」則以冰糖熬煮而成，細緻滑順的風味，全都銅板價就能享受。

除了經典台式料理，還有許多台灣民眾喜愛的台泰小吃系列，美食水水「千千」第2彈推薦小吃即日起於全台全家店舖登場，延續台泰混血風格的泰式小吃「泰式蛤蠣酸辣寬粉」，以及風味獨特的「香蘭椰風泡芙蛋糕」，走一趟超商就能享受滿滿熱帶南亞風情，購買指定Let’s Café中杯以上品項，加購指定甜點還可享半價優惠。

正餐、湯品、甜食之外，台味特色小吃也是經典不敗，全家與鼎泰豐聯手推出的「香辣醬冰糖滷味」以大紅袍與八角爆香熬製的濃郁滷汁為基底，加入多種食材滷製，再拌入獨門香辣醬，一口接一口超涮嘴；另會員App「全+1商城」獨家販售「蔗香蜜糖滷味」，鹹甜風味絕妙。另外，千千聯名系列還有「蒜味杏鮑菇香腸」、「塔香鹹酥雞」，24小時隨時想吃就吃。即日起至12月19日世足賽期間，全家會員App推出夜貓球迷限定集章趣活動，只要於晚間18:00後至早晨06:00前至全家實體店舖消費，每消費1元可累計1積分，累積滿800積分即可兌換100元全家購物金。

美食水水「千千」第2彈推薦小吃自即日起於全台全家店舖登場，共包含泰式蛤蠣酸辣寬粉、香蘭椰風泡芙蛋糕、塔香鹹酥雞與蒜味杏鮑菇香腸4款人氣美食。圖／全家便利商店提供
美食水水「千千」第2彈推薦小吃自即日起於全台全家店舖登場，共包含泰式蛤蠣酸辣寬粉、香蘭椰風泡芙蛋糕、塔香鹹酥雞與蒜味杏鮑菇香腸4款人氣美食。圖／全家便利商店提供
全家搶攻小吃經濟，聯手百萬YouTuber千千推出多款台泰風味小吃，做為夜貓球迷們深夜觀賽的最佳應援。圖／全家便利商店提供
全家搶攻小吃經濟，聯手百萬YouTuber千千推出多款台泰風味小吃，做為夜貓球迷們深夜觀賽的最佳應援。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與鼎泰豐聯名的「剝皮辣椒雞湯」，以白胡椒、薑片與剝皮辣椒高湯熬煮，加入鮮嫩雞腿，風味濃郁有層次，12月7日上市。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與鼎泰豐聯名的「剝皮辣椒雞湯」，以白胡椒、薑片與剝皮辣椒高湯熬煮，加入鮮嫩雞腿，風味濃郁有層次，12月7日上市。圖／全家便利商店提供

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