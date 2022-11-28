搶年底跑趴商機！黃淑琦安和旗艦店周年慶 全面五折起

擁有「極度女人」美譽的設計師品牌「黃淑琦」於11月25號到12月25號在台北市安和旗艦店展開為期一個月的歲末感恩回饋活動，店內展示多款洋裝，禮服，全面五折起。正值進入年底耶誕派對旺季，企業春酒尾牙也陸續登場，所以不論是小資女或是貴婦熟女，都可以在這裡找到適合跑趴的洋裝禮服，用超優惠的價格，迎接耶誕新年的到來。

黃淑琦設計師品牌向來就是以經典洋裝、禮服設計為人稱道，是很多名模藝人重要場合指定款，因為黃淑琦禮服特色就是能完美呈現女性修身線條及迷人的風采，用料講究不褪流行的經典款式更是值得珍藏，每一件禮服的工藝都是設計師精心設計與發想。為了讓所有的女性朋友都能亮麗的出席歲末年終頻繁的各式活動，黃淑琦設計師品牌提前推出感恩回饋特賣，即日起全店五折起。

該公司表示，眾多洋裝禮服折扣優惠後的價錢，非常親民，黑色小亮片洋裝原價9880元，特價4940元，紅色洋裝原價13800元，特價6900元。一次買兩件，還可以再折抵$1000元，活動期間如有造型需求，也可預約品牌造型總監Sandy老師協助打造巨星般的妝髮，讓消費者可以穿著黃淑琦的衣服美美出席任何場合。

黃淑琦品牌年終除了回饋消費者，也不忘做公益。這波感恩活動結束，將捐出一部分款項給偏鄉育幼院，傳遞美麗要從心做起的理念，一起做愛心。