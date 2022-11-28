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追世足賽熱就要穿得很運動？Charles & Keith顛覆你的想像

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
迎接足球賽事熱潮，時尚品牌Charles & Keith推出全新Game On系列袋包與鞋履。圖／Charles & Keith提供
迎接足球賽事熱潮，時尚品牌Charles & Keith推出全新Game On系列袋包與鞋履。圖／Charles & Keith提供

地表上最盛大的足球賽事正在如火如荼進行中，相信有不少人也是守在電視前，或與三五好友相約有大螢幕的酒吧邊聚餐追比賽，沉浸在世界運動賽事的狂熱氛圍裡。所以時尚品牌Charles & Keith推出全新Game On系列袋包與鞋履，讓女孩們得以透過時髦態度看比賽去，讓不便穿搭運動風格的人，也能透過設計巧思，來傳達對賽事的熱情。

Charles & KeithGame On 系列從足球上的六角圖案中擷取設計靈感，以強調機能性為主軸，搭配絎縫工藝、足球吊飾、俏皮塗鴉等細節，延伸出一系列別緻又實用的鞋包。系列的二合一拉鍊斜背包，點綴了可愛的足球塗鴉元素，搭配線條寬織帶，創造出運動氛圍；手提拉鍊相機包，則融合足球六角圖案與鮮明配色。另外，拼接厚底球鞋搭配橡膠厚底增添設計感、厚底拖鞋則有塗鴉及絎縫鞋面兩種款式，簡約俐落的設計打造專屬運動休閒造型。

「鬼鬼」吳映潔把SAMO ONDOH限定款胖胖包背上身，讓造型有亮點。 圖／SAMO ONDOH提供
「鬼鬼」吳映潔把SAMO ONDOH限定款胖胖包背上身，讓造型有亮點。 圖／SAMO ONDOH提供

沒在追世足賽？因應年末的各種聚會和派對，韓國流行品牌SAMO ONDOH把旗下受歡迎的胖胖包、棉花糖包加入絨毛材質，更推出台灣限定桃紅芭比色款式，將把過節氣息也帶入包款中。超萌外型讓女星「鬼鬼」吳映潔也一眼就愛上，立刻就把限定款的胖胖包背上身，讓造型有亮點。 本來就是SAMO ONDOH熱銷款的胖胖包，立體感十足的設計重新定義腋下包的形式，可手能也能肩揹，甚至配上鍊條又是另一種韻味。而除了絨毛材質之外，金屬質感的配搭也是本季重點，SAMO ONDOH的棉花糖包就換上了銀色外裝，無論是搭配T牛仔褲，還是的黑色小洋裝，都能變得華麗又優雅。

Charles & Keith Game On系列二合一拉鍊斜背包2,490元。圖／Charles & Keith提供
Charles & Keith Game On系列二合一拉鍊斜背包2,490元。圖／Charles & Keith提供

Charles & Keith Game On系列手提拉鍊相機包2,790元。圖／Charles & Keith提供
Charles & Keith Game On系列手提拉鍊相機包2,790元。圖／Charles & Keith提供

Charles & Keith Game On系列厚底拖鞋1,790元。圖／Charles & Keith提供
Charles & Keith Game On系列厚底拖鞋1,790元。圖／Charles & Keith提供

Charles & Keith Game On系列塗鴉厚底拖鞋1,790元。圖／Charles & Keith提供
Charles & Keith Game On系列塗鴉厚底拖鞋1,790元。圖／Charles & Keith提供

Charles & Keith Game On系列拼接厚底球鞋2,690元。圖／Charles & Keith提供
Charles & Keith Game On系列拼接厚底球鞋2,690元。圖／Charles & Keith提供

「鬼鬼」吳映潔把SAMO ONDOH限定款胖胖包背上身，讓造型有亮點。 圖／SAMO ONDOH提供
「鬼鬼」吳映潔把SAMO ONDOH限定款胖胖包背上身，讓造型有亮點。 圖／SAMO ONDOH提供

SAMO ONDOH迷你棉花糖包3,090元。圖／SAMO ONDOH提供
SAMO ONDOH迷你棉花糖包3,090元。圖／SAMO ONDOH提供

SAMO ONDOH台灣限定桃紅芭比色胖胖包3,990元。圖／SAMO ONDOH提供
SAMO ONDOH台灣限定桃紅芭比色胖胖包3,990元。圖／SAMO ONDOH提供

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