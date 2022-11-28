王冠影集掀高潮 黛妃同款Lady Dior晚宴包限量推出

NETFLIX影集《The Crown王冠》第五季全球播出， Dior珠寶品牌大使Elizabeth Debicki在劇中化身為時任優雅與品味代表的黛安娜王妃。日前她在全球首映會上身穿Dior 2022春夏高級訂製時裝系列的全黑真絲縐紗禮服亮相，羅紋緊身裝飾胸口、腰部和背部，簡約大方，搭配Dior Joaillerie珠寶中以玫瑰為靈感的Bois de Rose系列戒指、手環、耳扣，以及Rose Dior Couture系列的玫瑰金鑽石耳環，更加凸顯了Elizabeth Debicki的優雅氣質。本季劇中還出現緊隨黛妃留下的諸多歷史時刻見證的Lady Dior包款，Dior也宣布將以限量版特別發行的復刻的方式，重新推出1996年黛安娜王妃出席大都會博物館慈善晚宴（MET GALA）時所持深藍色緞面迷你Lady Dior晚宴包款。

誕生於1995年的經典Lady Dior包，最初只為黛妃而生。原本是當時的法國第一夫人席哈克向Dior特別訂製，作為黛安娜王妃出席「塞尚博覽會」時的見面禮物；被全球粉絲暱稱為「Lady Di」的黛安娜王妃，一眼就愛上了這個Dior特別為她打造的包款，擁有層理分明建築線條的Lady Dior旋即成為風靡全球的明星商品，包包正式於Dior蒙田大道總店開賣時還造成搶購熱潮，翌年，玩味文字遊戲下正式包包被正式命名為Lady Dior，經典於焉誕生。