快訊

王必勝指疫情達低度流行 指揮中心解散看「2條件」

中國為何激起「白紙革命」？從烏魯木齊延燒的反封控之怒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

王冠影集掀高潮 黛妃同款Lady Dior晚宴包限量推出

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
《The Crown王冠》第五季中，飾演黛安娜王妃的Elizabeth Debicki手拎Lady Dior包的劇照。圖／DIOR提供
《The Crown王冠》第五季中，飾演黛安娜王妃的Elizabeth Debicki手拎Lady Dior包的劇照。圖／DIOR提供

NETFLIX影集《The Crown王冠》第五季全球播出， Dior珠寶品牌大使Elizabeth Debicki在劇中化身為時任優雅與品味代表的黛安娜王妃。日前她在全球首映會上身穿Dior 2022春夏高級訂製時裝系列的全黑真絲縐紗禮服亮相，羅紋緊身裝飾胸口、腰部和背部，簡約大方，搭配Dior Joaillerie珠寶中以玫瑰為靈感的Bois de Rose系列戒指、手環、耳扣，以及Rose Dior Couture系列的玫瑰金鑽石耳環，更加凸顯了Elizabeth Debicki的優雅氣質。本季劇中還出現緊隨黛妃留下的諸多歷史時刻見證的Lady Dior包款，Dior也宣布將以限量版特別發行的復刻的方式，重新推出1996年黛安娜王妃出席大都會博物館慈善晚宴（MET GALA）時所持深藍色緞面迷你Lady Dior晚宴包款。

誕生於1995年的經典Lady Dior包，最初只為黛妃而生。原本是當時的法國第一夫人席哈克向Dior特別訂製，作為黛安娜王妃出席「塞尚博覽會」時的見面禮物；被全球粉絲暱稱為「Lady Di」的黛安娜王妃，一眼就愛上了這個Dior特別為她打造的包款，擁有層理分明建築線條的Lady Dior旋即成為風靡全球的明星商品，包包正式於Dior蒙田大道總店開賣時還造成搶購熱潮，翌年，玩味文字遊戲下正式包包被正式命名為Lady Dior，經典於焉誕生。

1996年大都會博物館慈善晚宴上，黛安娜王妃以一身優雅的深藍絲質長裙配上Lady Dior迷你晚宴包款，襯托出她獨有的貴氣風範。如今，Dior重新演繹當年這款經典手袋，選用海軍藍緞面材質製作，以144個部件手工拼接出流暢的建築線條，經典的cannage籐格紋更是簡約優雅地演繹出Christian Dior時裝秀場裏的拿破崙三世座椅的靈感，搭配D.I.O.R.金屬字母更顯奢華。復刻版的迷你晚宴包款全球限量200只，向品牌的卓越工藝致敬意。

Dior珠寶品牌大使Elizabeth Debicki穿Dior 2022春夏高級訂製禮服配戴Dior Joaillerie珠寶出席NETFLIX影集《The Crown王冠》全球首映會。圖／DIOR提供
Dior珠寶品牌大使Elizabeth Debicki穿Dior 2022春夏高級訂製禮服配戴Dior Joaillerie珠寶出席NETFLIX影集《The Crown王冠》全球首映會。圖／DIOR提供
黛安娜王妃生前出席活動時拎著Lady Dior包。圖／DIOR提供
黛安娜王妃生前出席活動時拎著Lady Dior包。圖／DIOR提供
《The Crown王冠》第五季中，飾演黛安娜王妃的Elizabeth Debicki手拎Lady Dior包的劇照。圖／DIOR提供
《The Crown王冠》第五季中，飾演黛安娜王妃的Elizabeth Debicki手拎Lady Dior包的劇照。圖／DIOR提供
復刻款海軍藍緞面Lady Dior包，全球限量200只，價格店洽。圖／DIOR提供
復刻款海軍藍緞面Lady Dior包，全球限量200只，價格店洽。圖／DIOR提供
復刻款海軍藍緞面Lady Dior包，全球限量200只，價格店洽。圖／DIOR提供
復刻款海軍藍緞面Lady Dior包，全球限量200只，價格店洽。圖／DIOR提供
黛安娜王妃1996年出席大都會慈善晚宴時拎著海軍藍色緞面Lady Dior包。 圖／DIOR提供
黛安娜王妃1996年出席大都會慈善晚宴時拎著海軍藍色緞面Lady Dior包。 圖／DIOR提供
黛安娜王妃生前出席活動時拎著Lady Dior包。 圖／DIOR提供
黛安娜王妃生前出席活動時拎著Lady Dior包。 圖／DIOR提供

Dior 黛安娜

延伸閱讀

手環、胸針藏巧思！凱特王妃接棒黛妃頭銜「時刻致敬」被讚暖　「經典皇冠」竟有職業傷害

最像黛安娜王妃的女人！《王冠》Elizabeth Debicki戲外也像Princess Diana的紅毯時刻

備胎的逆襲！哈利回憶錄將上市 王室以防禦核彈規格因應

「王冠」挑動皇室敏感神經 引爆黛妃生前驚世訪問核彈

相關新聞

追世足賽熱就要穿得很運動？Charles & Keith顛覆你的想像

地表上最盛大的足球賽事正在如火如荼進行中，相信有不少人也是守在電視前，或與三五好友相約有大螢幕的酒吧邊聚餐追比賽，沉浸在世界運動賽事的狂熱氛圍裡。所以時尚品牌Charles & Keith推出全新Game On系列袋包與鞋履，讓女孩們得以透過時髦態度看比賽去，讓不便穿搭運動風格的人，也能透過設計巧思，來傳達對賽事的熱情。

王冠影集掀高潮 黛妃同款Lady Dior晚宴包限量推出

NETFLIX影集《The Crown王冠》第五季全球播出， Dior珠寶品牌大使Elizabeth Debicki在劇...

MIZAI無線真空保鮮機募資上線 超早鳥享優惠45折

食材保鮮想必是每個家庭都困擾不已的問題，買太多容易因囤放而造成過期、浪費，買太少卻又不夠吃。MIZAI 以「智世代巧家電...

皮革小花、雪橇... 收到會尖叫的愛馬仕節慶禮物

什麼樣的禮物還沒打開就會引起尖叫？絕對會是耶誕樹下愛馬仕（Hermès）的標誌性橘色盒子吧！今年耶誕節慶時節，愛馬仕針對...

樂天小熊水晶球太萌了 7-ELEVEN迎耶誕推7款獨家水晶球 LE CREUSET愛心鍋加價購3.7折起

年末派對歡慶的氣氛越來越濃烈，7-ELEVEN瞄準聚會飲食、送禮商機，宣布自11月30日起祭出「交換禮物」、「大人系熱飲...

手機拍出好效果 攝影師提供歡樂耶誕城美照攻略

新北歡樂耶誕城開城2周，累計超過330萬參觀人次，但許多人常抱怨照片拍出來的效果不如社群，新北市政府觀光旅遊局邀連7年鑽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。