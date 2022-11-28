王冠影集掀高潮 黛妃同款Lady Dior晚宴包限量推出
NETFLIX影集《The Crown王冠》第五季全球播出， Dior珠寶品牌大使Elizabeth Debicki在劇中化身為時任優雅與品味代表的黛安娜王妃。日前她在全球首映會上身穿Dior 2022春夏高級訂製時裝系列的全黑真絲縐紗禮服亮相，羅紋緊身裝飾胸口、腰部和背部，簡約大方，搭配Dior Joaillerie珠寶中以玫瑰為靈感的Bois de Rose系列戒指、手環、耳扣，以及Rose Dior Couture系列的玫瑰金鑽石耳環，更加凸顯了Elizabeth Debicki的優雅氣質。本季劇中還出現緊隨黛妃留下的諸多歷史時刻見證的Lady Dior包款，Dior也宣布將以限量版特別發行的復刻的方式，重新推出1996年黛安娜王妃出席大都會博物館慈善晚宴（MET GALA）時所持深藍色緞面迷你Lady Dior晚宴包款。
誕生於1995年的經典Lady Dior包，最初只為黛妃而生。原本是當時的法國第一夫人席哈克向Dior特別訂製，作為黛安娜王妃出席「塞尚博覽會」時的見面禮物；被全球粉絲暱稱為「Lady Di」的黛安娜王妃，一眼就愛上了這個Dior特別為她打造的包款，擁有層理分明建築線條的Lady Dior旋即成為風靡全球的明星商品，包包正式於Dior蒙田大道總店開賣時還造成搶購熱潮，翌年，玩味文字遊戲下正式包包被正式命名為Lady Dior，經典於焉誕生。
1996年大都會博物館慈善晚宴上，黛安娜王妃以一身優雅的深藍絲質長裙配上Lady Dior迷你晚宴包款，襯托出她獨有的貴氣風範。如今，Dior重新演繹當年這款經典手袋，選用海軍藍緞面材質製作，以144個部件手工拼接出流暢的建築線條，經典的cannage籐格紋更是簡約優雅地演繹出Christian Dior時裝秀場裏的拿破崙三世座椅的靈感，搭配D.I.O.R.金屬字母更顯奢華。復刻版的迷你晚宴包款全球限量200只，向品牌的卓越工藝致敬意。
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