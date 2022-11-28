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皮革小花、雪橇... 收到會尖叫的愛馬仕節慶禮物

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
真絲與針織材質可粘性緞帶，出自petit h部門，售價未訂。圖／愛馬仕提供
真絲與針織材質可粘性緞帶，出自petit h部門，售價未訂。圖／愛馬仕提供

什麼樣的禮物還沒打開就會引起尖叫？絕對會是耶誕樹下愛馬仕（Hermès）的標誌性橘色盒子吧！今年耶誕節慶時節，愛馬仕針對5種不同休閒嗜好的生活品味人士，提出一系列以精湛人手工藝製作、又充滿幽默創意的送禮推薦。

針對喜好登山、健行、滑雪等「山系」休閒活動的「Les Montagnards」，愛馬仕除了有犛牛毛與羊毛混紡圍巾、剪羊毛材質的漁夫帽和木屐鞋等保暖小物，還有裝飾品牌經典Cheval punk圖紋印花的白蠟木高山滑雪板與滑雪杖，以及以白蠟木和小牛皮個材質製作的雪橇，滿足登山玩雪的季節性需求。針對充滿想像力和創造力的夢想家「Les Reveurs」， 來自品牌創意部門petit h的Epsom小牛皮與山羊皮拼接小花和真絲與針織材質可粘性緞帶絕對能投其所好，裝飾衝浪圖案的Wave圖紋純棉海灘巾和Avalon Épopée羊毛與喀什米爾羊絨混紡毛毯和靠枕則能讓他在沙發上安心衝浪神遊世界。

如果對方是熱愛探索、造訪全球各地的旅行家「Les Globe-trotteurs」，R.M.S系列裝飾Traffic Jam圖紋印花的拼接手提行李箱、裝有輪子的Bolide on Wheels Epsom小牛皮包、或是今年獲獎的Arceau Le temps voyageur漫遊時光腕表，都是不可或缺的隨身必備品。 愈夜愈美麗的夜貓子們「Les Noctambules」，裝飾H字母造型的box 小牛皮與金屬釦環腰帶和Adage Hermès系列玫瑰金鑲鑽雙指戒指都能為造型畫龍點睛。鋸齒厚底靴款、Rock Touch電吉他造型皮包掛飾、和設計大膽突破的Evergrain Haut à courroies Rock Evergrain小牛皮手提袋，則能為熱愛自由馳騁的「Les Bikers」送禮送到心坎裡。

Epsom小牛皮與山羊皮拼接小花，出自petit h部門，售價未訂。圖／愛馬仕提供
Epsom小牛皮與山羊皮拼接小花，出自petit h部門，售價未訂。圖／愛馬仕提供
Rock Touch皮包掛飾使用Tadelakt小牛皮、Chamkila山羊皮和Mysore山羊皮材質拼接，34,000元。圖／愛馬仕提供
Rock Touch皮包掛飾使用Tadelakt小牛皮、Chamkila山羊皮和Mysore山羊皮材質拼接，34,000元。圖／愛馬仕提供
Selle Rouge小牛皮馬鞍，售價未訂。圖／愛馬仕提供
Selle Rouge小牛皮馬鞍，售價未訂。圖／愛馬仕提供
R.M.S系列Traffic Jam圖紋印花H Plume帆布和Régate小牛皮拼接手提行李箱，售價未訂。圖／愛馬仕提供
R.M.S系列Traffic Jam圖紋印花H Plume帆布和Régate小牛皮拼接手提行李箱，售價未訂。圖／愛馬仕提供
碳纖維、鋁合金與Régate小公牛皮材質滑雪杖，74,900元。圖／愛馬仕提供
碳纖維、鋁合金與Régate小公牛皮材質滑雪杖，74,900元。圖／愛馬仕提供
白蠟木與Régate小公牛皮材質Paret雪橇，35萬8,500元。圖／愛馬仕提供
白蠟木與Régate小公牛皮材質Paret雪橇，35萬8,500元。圖／愛馬仕提供
Haut à courroies Rock Evergrain小牛皮手提袋，111萬6,000元。圖／愛馬仕提供
Haut à courroies Rock Evergrain小牛皮手提袋，111萬6,000元。圖／愛馬仕提供
Adage Hermès系列玫瑰金鑲鑽雙指戒指，108萬4,800元。圖／愛馬仕提供
Adage Hermès系列玫瑰金鑲鑽雙指戒指，108萬4,800元。圖／愛馬仕提供
Epsom小牛皮與山羊皮拼接小花，出自petit h部門，售價未訂。圖／愛馬仕提供
Epsom小牛皮與山羊皮拼接小花，出自petit h部門，售價未訂。圖／愛馬仕提供
Epsom小牛皮與山羊皮拼接小花，出自petit h部門，售價未訂。圖／愛馬仕提供
Epsom小牛皮與山羊皮拼接小花，出自petit h部門，售價未訂。圖／愛馬仕提供
Cheval punk圖紋印花白蠟木高山滑雪板，52萬3,900元。圖／愛馬仕提供
Cheval punk圖紋印花白蠟木高山滑雪板，52萬3,900元。圖／愛馬仕提供
Bolide on Wheels Epsom小牛皮包，47萬2,200元。圖／愛馬仕提供
Bolide on Wheels Epsom小牛皮包，47萬2,200元。圖／愛馬仕提供
box小牛皮與金屬釦環腰帶，88,700元。圖／愛馬仕提供
box小牛皮與金屬釦環腰帶，88,700元。圖／愛馬仕提供

愛馬仕 品牌

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