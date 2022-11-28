手機拍出好效果 攝影師提供歡樂耶誕城美照攻略

新北歡樂耶誕城開城2周，累計超過330萬參觀人次，但許多人常抱怨照片拍出來的效果不如社群，新北市政府觀光旅遊局邀連7年鑽研拍攝耶誕城美照的攝影師鄭名宏（Justin Cheng），教民眾如何用手機拍出專業美照。

耶誕城直到深夜熄燈前，都有大批民眾避開人潮拍攝照片。鄭名宏也是「2023新北消防形象月曆」的攝影者，拍出來的照片相當受肯定。他說，多數民眾不會帶單眼相機或打光燈組攝影，但只要掌握技巧，再盡量避開人潮尖峰時段，用手機就能拍出好效果。

他舉例說，開城後人山人海的雪白燈飾天橋「綺麗光廊（新府路天橋）」，首先得尋找兩側都沒有人的點位，開啟的廣角模式，藉模特兒站姿或向前傾身擋住其他遊客，拍出宛若空景般的照片；也可使用手機人像模式，利用燈飾當前景帶出局部特寫。

隱藏版燈區「閃耀期待（環狀線板橋站南廣場）」是今年能避開人潮的美拍點，裝置採用大量燈飾和多角度結構，很容易避開路人；建議可以攜帶一隻輕便手電筒，讓光源更充足，配合燈飾黃色光源，拍出的皮膚色調會呈現最佳效果；如果讓模特兒的臉與白色燈球平行，藉白色燈球的光源與垂落的燈條，同樣令人驚豔。

「站前廣場燈區」一般人都會站在「銀色派對」的迎賓拱門下方拍照，但運用燈飾與鋼架間的縫隙，拍起照片不容易撞照，呈現個人風格。拱門旁的「水晶球屋」零下溫度的體感讓人像到下雪國度，找乾淨牆面當背景，模特兒輕捧雲朵，帶出部分花朵裝置點綴，照片具層次感。