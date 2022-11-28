ＨoldU懶人沙發 支援多種情境挑選傢俱的必備選擇

傢俱與生活密不可分，好傢俱能提升生活質感，而挑選傢俱除了考量居家空間、配色、設計，能適用多種生活情境的多用途傢俱似乎已成為挑選傢俱的必備選擇。想要舒適工作與極致發懶共同存在，要挑到可以滿足這兩個條件的傢俱真的好難！ＷＭ台客嚴選團隊設計出ＨoldU懶人沙發，讓你一次滿足對傢俱的多種期望。

圖 / 有.設計 uDesign 提供

目前市售懶骨頭有包覆性差、棉料塌軟、不好收納、使用異音、清潔不便、支撐度不足及用途單一等等問題，ＨoldU懶人沙發獨家三密度複合式棉料，用久不塌陷，即使3.5噸卡車輾過，也能迅速恢復！搭配專用拆洗布套，拆洗更便利，毛孩掉毛也不怕，3秒輕鬆拆除清潔，揮別傢俱難拆難裝的惡夢！

圖 / 有.設計 uDesign 提供

ＨoldU懶人沙發圓弧造型，搭配莫蘭迪配色，適合各種居家風格。懶人沙發本體採用防潑水表布，防潑耐髒汙，減緩液體滲入沙發的速度，即使不小心打翻飲料也能優雅擦拭，而且還有2種尺寸設計，多種顏色可以選擇，不論是大空間還是租屋空間，都能輕鬆入手，符合大眾需求。提供給uDesgin享受質感生活的你66折優惠，詳情請洽 活動專區