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頂呱呱會員免費送雞腿！VIP全年9折起、加送810元禮包

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
頂呱呱推出2023年會員服務，並有VIP加價升級方案。圖／頂呱呱提供
頂呱呱推出2023年會員服務，並有VIP加價升級方案。圖／頂呱呱提供

頂呱呱宣佈，2023年VIP會員「KWA KWA VIP」將於12月1日起開放付費升級，每個月可享專屬集團優惠，並有全年「無限次消費9折起」優惠，再贈送價值810元的超值禮包。另外加入免費會員「「KWA KWA CLUB」，則可贈送「原味雞腿兌換券」或是「日式餫飩湯」。

頂呱呱全新推出的會員制度「KWA KWA CLUB」，標榜可免費入會，且採電子化設計，每筆消費均可累積點數，還有整合品牌門市資訊、最新活動公告、優惠券票夾等功能，提供更便利的行動服務。透過頂呱呱官方LINE帳號加入KWA KWA CLUB成為「TKK愛好者」會員，至集團旗下任一品牌門市，每消費35元獲得1點，集滿5點起即可兌換明星商品。年度消費累積滿千元可成為「TKK狂熱者」會員，升等加贈升級禮包（單筆9折券、免費餐點兌換券），並享有品牌日點數加碼活動。即日起，註冊完成會員皆可收到免費兌換券入會禮，可至全台頂呱呱門市兌換「原味雞腿」，或至全台東京油組総本店門市換「日式餛飩湯」。

12月1日起，只要是KWA KWA CLUB會員，還可獨享付費升級成為「KWA KWA VIP」，立即贈送呱呱包、地瓜薯條、招牌醬油油麵（並盛）、100元抵用券等11張，總價值810元的超值禮包，且享有2023年度「消費不限次數9折起」回饋，每週二消費點數加碼2倍福利（不限品牌），及每月領取專屬集團優惠券，早鳥價499元。同時新增贈送功能，可將VIP資格及禮包贈送給親友，更添便利性。

頂呱呱 品牌 薯條

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