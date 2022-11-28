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新光銀行首次攜手貓小姐Ms.Cat聯名貼圖合作 限時免費下載中！

聯合新聞網／ 有你共創
圖 / 有你共創 提供
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免費Line貼圖來囉！新光銀行首次與台灣圖文創作者貓小姐Ms.Cat聯名合作，推出全新Line貼圖，活動期間內用戶只要完成指定條件，即可免費下載實用又可愛的Line貼圖，陪你一同度過聖誕節、跨年及熱鬧農曆年。

有你共創旗下圖文創作者貓小姐Ms.Cat，曾推出過數款風趣幽默的主題Line貼圖，深受廣大貓奴喜愛。此次受邀與新光銀行合作，貼圖設計結合歲末過節的歡樂氣氛，可愛的貓咪躲在禮物箱裡過聖誕、或是一同舉杯慶新年，都是祝福親友最佳貼圖選擇；招財貓造型的「一路發發發」，更是最應景的農曆年祝賀語，結合兔年意象，貓咪換上兔子裝一同拜年，可愛又具滿滿年意。

新光銀行x貓小姐Ms.Cat聯名Line貼圖，下載期間即日起自2023年2月6日，完成指定條件即可免費下載，使用期限180天。

貼圖 貓咪 文創

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