仕高利達第三屆BLC調酒大賽落幕 Bar Mood蔡漢霖奪冠

仕高利達第三屆Bar Leader Competition調酒大賽圓滿落幕，在經過激烈的競逐後，由來自Bar Mood Taipei的新銳調酒師蔡漢霖（Henry）奪冠。這次的評審陣容、參賽選手人數與比賽水準都再創新高，不僅提供新世代調酒師們互相切磋的平台，更是一個可以充分展現個人調酒理念與風格的舞台。

本次比賽的主題為「復而不古．經典再現」，概念來自於所謂的經典調酒，就是數百年來菁英調酒師們，經過無數嘗試與調整後，慢慢歸納出被最多人接受並且喜愛的酒譜。這次比賽所考驗的，就是參賽調酒師對經典調酒的精髓掌握，同時又能從經典中發展出個人風格與獨創能力的作品。

帝仕德亞太區董事總經理Guirec Danno表示：「『復而不古，經典再現』，這是一個經典與創意的概念結合，如同仕高利達品牌，在傳統的威士忌產業中，仕高利達保有了威士忌的經典美好，且透過釀酒師團隊的不同想法呈現了仕高利達豐富且充滿新意的酒款，持續受到廣大消費者喜愛。

冠軍得主、來自Bar Mood Taipei的新銳調酒師蔡漢霖（Henry），改編知名度非常高的經典調酒Mojito，設計出新創特調「Minimal-jito」，將原本的主基酒Rum，替換成仕高利達金雪莉，巧妙以這款威士忌細緻的木質調與太妃糖甜味，搭配百香果元素呈現馥郁口感與豐富層次，同時添入芳香萬壽菊與Mojito必有的素材薄荷葉營造出草香二重奏，使整杯酒清新俐落又爽口。創作概念同時呼應仕高利達的四個核心價值——勇敢、獨立、堅強、自豪，因此受到的所有評審的一致青睞勇奪冠軍。

蔡漢霖表示：「謝謝帝仕德用心地舉辦比賽，能與各路好手同台交流獲得深厚的養分，是難能可貴的經驗；感謝評審前輩們的指導與肯定，是我莫大的榮幸。冠軍這份殊榮是屬於Bar Mood團隊的，感謝老闆Nick Wu的一路的教導，以及團隊的支持與協助，我會帶著初衷繼續往前邁進。」

亞軍是來自Beehive by Origin的鍾冠威（Gary），得獎作品為改編自Penicillin的新創經典「Hovering Heart／盤旋之心」。季軍為來自Wo Bar的王雨璇（Judy），得獎作品為改編自Honey moon的「記憶之中」。兩者均把握經典調酒的原創性並融入仕高利達，將風味特色做了非常精采的詮釋。