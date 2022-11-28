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地表最強《潮鞋特展》來了！買預售票還有機會帶走潮鞋

聯合新聞網／ 聯合數位文創
本次展覽展出了300雙代表各時代經典的運動鞋款，並加入台灣在地藏家的珍貴收藏。圖／聯合數位文創提供
本次展覽展出了300雙代表各時代經典的運動鞋款，並加入台灣在地藏家的珍貴收藏。圖／聯合數位文創提供

全球規模最大，引爆歐洲潮男潮女們爭相朝聖的《一鞋入魂！倫敦設計博物館 潮鞋特展》來了！由倫敦設計博物館策劃，探索這個每天數百萬人購買和穿著的運動鞋，是如何從運動單品成為現代人時尚穿著的一部分，以及潮鞋的文化發展和設計背後的故事，世界巡回繼倫敦、荷蘭展出後，亞洲首站即將在今年12月登陸台北中正紀念堂與大家見面。

本次展覽展出了300雙代表各時代經典的運動鞋款，並加入台灣在地藏家的珍貴收藏，其中包含市場上不流通的限量鞋款以及NBA球員版簽名鞋等稀世神鞋，都將一字擺開滿足大家的鞋癮。除此之外，現在在 udn售票網購買預售票，除了享超低票券折扣外，還有機會帶走現正流行的Nike Dunk Low White/Black熊貓鞋，喜歡潮鞋的朋友們絕對不能錯過！

《一鞋入魂 倫敦設計博物館 潮鞋特展》將於2022/12/22~2023/04/09在中正紀念堂展出，不論是喜歡潮鞋文化的你、還是喜歡收藏鞋子的你、甚至是好奇潮鞋如何從運動鞋成為現象級單品的你，歡迎一起來到這場潮鞋盛宴，親眼見證這些從過去到現在，引領每個時代、作夢都夢不到的夢幻神鞋！購票請上 udn售票網

倫敦 博物館

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