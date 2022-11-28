地表最強《潮鞋特展》來了！買預售票還有機會帶走潮鞋

全球規模最大，引爆歐洲潮男潮女們爭相朝聖的《一鞋入魂！倫敦設計博物館 潮鞋特展》來了！由倫敦設計博物館策劃，探索這個每天數百萬人購買和穿著的運動鞋，是如何從運動單品成為現代人時尚穿著的一部分，以及潮鞋的文化發展和設計背後的故事，世界巡回繼倫敦、荷蘭展出後，亞洲首站即將在今年12月登陸台北中正紀念堂與大家見面。

本次展覽展出了300雙代表各時代經典的運動鞋款，並加入台灣在地藏家的珍貴收藏，其中包含市場上不流通的限量鞋款以及NBA球員版簽名鞋等稀世神鞋，都將一字擺開滿足大家的鞋癮。除此之外，現在在 udn售票網 購買預售票，除了享超低票券折扣外，還有機會帶走現正流行的Nike Dunk Low White/Black熊貓鞋，喜歡潮鞋的朋友們絕對不能錯過！