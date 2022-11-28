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台語音樂劇「台灣有個好萊塢」首演現場星光熠熠

聯合新聞網／ 聯合數位文創
圖／瘋戲樂工作室提供
圖／瘋戲樂工作室提供

由瘋戲樂工作室與聯合數位文創共同主辦的台語音樂劇「台灣有個好萊塢」11/23於臺北表演藝術中心球劇場首演，現場邀請來戲劇、音樂、時尚各界人士共襄盛舉，其中包括演員林雨宣、何蓓蓓、房思瑜、蔡燦得、又仁、范瑞君、知名造型師李明川，和多位獨立音樂人呂士軒、流氓阿德、老王樂隊、無妄合作社、FUTURE AFTER A SECOND、DECA JOINS樂團們來親臨現場感受音樂劇的美好與感動，許多人也是第一次在台灣進劇場觀賞音樂劇，對於這樣的初次體驗感到震撼，實際親身體驗了好萊塢音樂劇的舞台美術、燈光、音樂和戲劇呈現後驚覺「原來台灣不只有好萊塢，台灣也有百老匯」。

圖／瘋戲樂工作室提供
圖／瘋戲樂工作室提供

2022年升級版的好萊塢，不只重現了原有的歡笑感動，新的演員陣容也帶來各方好評。電影「返校」中的教官 演員朱宏章的人生初次音樂劇演出，即感動台下所有人，許多觀眾對於這次擔綱女主角的13月終了樂團主唱康雅婷精湛的演技和歌聲感到驚艷，無論過去是否聽過他的音樂作品或戲劇作品，都因為這次好萊塢演出而再次被圈粉。這次為北藝中心球劇場安排了幾個特別橋段，讓演員從觀眾席帶戲出場，不但增加驚喜感，也讓觀眾感覺有如參與了真正的金馬典禮和時尚秀。

「台灣有個好萊塢」不同返享版，首演場順利演出，接下來還有24場場次，也於今日全場次解鎖開賣，多種折扣優惠請上 udn售票網查詢。

好萊塢 音樂劇 劇場

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