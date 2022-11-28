世界盃足球開踢！嚴選六間運動酒吧 讓你狂歡吶喊不孤單
2022年世足賽在11月正式開打，不想錯過精彩賽事，立馬到運動酒吧感受一下氣氛吧！
台北市/信義區
餐廳戶外能夠近距離欣賞101無敵美景，店內也有螢幕播放著運動賽事，而且每到晚上8點還有精彩的hooters girl跳舞及呼拉圈表演，餐廳的氣氛非常的棒。（MENU美食誌Looksun提供）
台北市/大安區
星期一到五都有不同的主題night，地下室還有提供撞球跟飛鏢。On Tap是一間充滿英式風格的餐酒吧，裡面就像聯合國一樣，外國人相當多！（MENU美食誌syyyliu提供）
台北市/大安區
裝潢帶著美式工業風的氣氛，主打各類異國料理和調酒。另外還有推出宵夜隱藏料理及Happy Hour紅白氣泡酒暢飲的活動。店家目前只能付現，無法刷卡喔！（MENU美食誌Paula Chen提供）
台北市/大安區
店內販售數十種各國啤酒，嚴選自歐美、亞洲、台灣。屬於歐式餐酒館，雖是開放式廚房，卻沒有油煙味！氣氛悠閒自在，適合與朋友家人看著球賽或小酌聊天。（MENU美食誌吃貨系律師 嫣嫣提供）
台北市/中正區
想要玩飛鏢、Beer Pong，大口飲酒，怎能錯過89 LOOP。除了擁有上百種各式創意調酒之外，店家還會定期舉辦各種活動！絕對讓你玩得盡興，不想回家。（MENU美食誌安安提供）
台北市/信義區
主打各式口感不同的啤酒，許多款啤酒都分別獲得世界啤酒大賽及美國盛大啤酒節等獎項。推薦六小福，一次可以喝到六種不同風味的啤酒！（MENU美食誌freedom貪吃鬼提供）
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！
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