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凱特摩絲裸身上座？ Bottega Veneta大秀藝術椅限量問世

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
為強調並宣傳限量的「Come Stai?」座椅，Bottega Veneta並邀請品牌好友、超模凱特摩絲（Kate Moss）裸身入鏡。圖 / Bottega Veneta提供（合成圖）
為強調並宣傳限量的「Come Stai?」座椅，Bottega Veneta並邀請品牌好友、超模凱特摩絲（Kate Moss）裸身入鏡。圖 / Bottega Veneta提供（合成圖）

椅子的存在，讓人無須在站立、躺臥之間進行二分法的選擇，不僅形成了文明、更帶動工業設計永不停歇的革命與設計使。Bottega Veneta在即將展開了邁阿密設計展中將帶來一把藝術座椅，除了延續品牌2023春夏時裝秀的獨特氛圍，更有品牌好友超模凱特摩絲（Kate Moss）裸身入鏡，掀起一波跨藝術與時尚的討論熱潮。

這項特殊的企劃，緣起於品牌創意總監Matthieu Blazy邀請建築名家Gaetano Pesce為品牌2023春夏時裝秀打造出獨特的秀場空間，更包含了一張總數400把、色彩、風格各異的「Come Stai?（你好嗎？）」座椅。這把座椅有著大量拼接、繽紛的色彩，並時而結合了驚嘆號、問號或品牌名稱。

這把座椅是由Gaetano Pesce創意發想，他以傳統的棉麻帆布為基底，並將之浸泡於色彩多變的樹脂之中，每一把都為獨一無二，並曾為Bottega Veneta 2023春夏秀場中的情境構成重要元素。Gaetano Pesce為此表示，「...我們都是截然不同的，這也正是我們的特質——不然，我們就只是個複製品。我們都是原創的，這也是我的設計主題之一。」

Bottega Veneta並推出了同樣名為「Come Stai?（你好嗎？）」的限量書籍，書中記述了深度訪談，揭露了幕後創作的實踐與價值觀，並記錄了「Come Stai?」座椅的創作、生產過程，同時書籍外觀也從座椅外型當成輪廓。座椅與限量書籍都將自2022年11月30日開始、於邁阿密設計展中公開販售，直至12月4日為止，亦可於Bottega Veneta官方網站上查詢，每把自21萬7,400元至32萬6,000元不等。

名為「Come Stai?（你好嗎？）」的限量書籍，書中不僅有深度訪談，並記錄了「Come Stai?」座椅的創作、生產過程。圖 / Bottega Veneta提供
名為「Come Stai?（你好嗎？）」的限量書籍，書中不僅有深度訪談，並記錄了「Come Stai?」座椅的創作、生產過程。圖 / Bottega Veneta提供
總數400把的「Come Stai?」座椅，曾成為Bottega Veneta 2023春夏大秀的風格構成元素之一。圖 / Bottega Veneta提供
總數400把的「Come Stai?」座椅，曾成為Bottega Veneta 2023春夏大秀的風格構成元素之一。圖 / Bottega Veneta提供
每一把座椅都有著飽和色彩或特殊的標點符號，以延續Gaetano Pesce每一把椅子都獨一無二、一如每個個體都為獨一無二存在的理念。圖 / Bottega Veneta提供
每一把座椅都有著飽和色彩或特殊的標點符號，以延續Gaetano Pesce每一把椅子都獨一無二、一如每個個體都為獨一無二存在的理念。圖 / Bottega Veneta提供
每一把座椅都有著飽和的色彩或特殊的標點符號，以延續Gaetano Pesce每一把椅子都獨一無二、一如每個個體都是獨一無二存在的理念。圖 / Bottega Veneta提供
每一把座椅都有著飽和的色彩或特殊的標點符號，以延續Gaetano Pesce每一把椅子都獨一無二、一如每個個體都是獨一無二存在的理念。圖 / Bottega Veneta提供
白色搭配綠色的Come Stai?座椅，從綠色中冒出頭的太陽，令人不禁莞爾。圖 / Bottega Veneta提供
白色搭配綠色的Come Stai?座椅，從綠色中冒出頭的太陽，令人不禁莞爾。圖 / Bottega Veneta提供
「Come Stai?（你好嗎？）」的限量書籍，以影像記錄下「Come Stai?」座椅的生產工序歷程。圖 / Bottega Veneta提供
「Come Stai?（你好嗎？）」的限量書籍，以影像記錄下「Come Stai?」座椅的生產工序歷程。圖 / Bottega Veneta提供

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