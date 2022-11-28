凱特摩絲裸身上座？ Bottega Veneta大秀藝術椅限量問世

椅子的存在，讓人無須在站立、躺臥之間進行二分法的選擇，不僅形成了文明、更帶動工業設計永不停歇的革命與設計使。Bottega Veneta在即將展開了邁阿密設計展中將帶來一把藝術座椅，除了延續品牌2023春夏時裝秀的獨特氛圍，更有品牌好友超模凱特摩絲（Kate Moss）裸身入鏡，掀起一波跨藝術與時尚的討論熱潮。

這項特殊的企劃，緣起於品牌創意總監Matthieu Blazy邀請建築名家Gaetano Pesce為品牌2023春夏時裝秀打造出獨特的秀場空間，更包含了一張總數400把、色彩、風格各異的「Come Stai?（你好嗎？）」座椅。這把座椅有著大量拼接、繽紛的色彩，並時而結合了驚嘆號、問號或品牌名稱。

這把座椅是由Gaetano Pesce創意發想，他以傳統的棉麻帆布為基底，並將之浸泡於色彩多變的樹脂之中，每一把都為獨一無二，並曾為Bottega Veneta 2023春夏秀場中的情境構成重要元素。Gaetano Pesce為此表示，「...我們都是截然不同的，這也正是我們的特質——不然，我們就只是個複製品。我們都是原創的，這也是我的設計主題之一。」