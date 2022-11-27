「巧克力界奧斯卡」頒獎！台灣Q sweet奪「1金5銀2銅」

素有「巧克力界奧斯卡獎」之稱的「世界巧克力大賽」International Chocolate Awards （ICA）全球總決賽，在台灣時間11月26日深夜至11月27日直播頒獎。往年在「手工巧克力工藝師（Chocolatier）類組」拿下世界金牌的「Q sweet巧克力菁點」，今年以「療癒果物系列—鳳梨」再度拿下該類別的世界金牌，總計獲得1金5銀2銅2特別獎，共計10個獎項，品牌創辦人吳葵妮同時也成為全球得獎最多的亞裔巧克力工藝師。

「世界巧克力大賽」由歐洲區、美洲區、亞太區等全球十三大分區選出的金、銀、銅得獎者進行全球決賽，並由各國評審針對所有參賽巧克力作品重新計分，被視為巧克力界的重要賽事。

「療癒果物巧克力系列」乃是吳葵妮為了將台灣水果提昇至精品等級所打造的巧克力。在今年的全球總決賽中，憑藉著「療癒果物系列—鳳梨」成功拿下果乾類巧克力的世界金牌，並且獲得1個特別獎。此款作品特別選用台灣有機鳳梨及百香果肉混合泡製入味，並且加入現刮的大溪地香草籽與巧克力增加層次。另外「療癒果物系列—青芒果」、「療癒果物系列—香料青芒果」也獲得果乾類巧克力項目的銀牌肯定。