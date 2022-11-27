草莓盒子、草莓大福！後媽家「潘娜多妮」聖誕應景登場
聖誕節即將來臨，各家烘焙坊也紛紛推出不同的聖誕點心。專斤手工法式牛軋糖的「後媽家」，今年以義大利水果麵包「潘娜多妮」為元素，翻轉製作出「潘潘夏威夷豆牛軋糖」，另外還邀請「黑皮喬」師傅快閃，聯名推出「杜林式潘娜多妮」，同時還有水果胖雪娘、仕女草莓大福等多種甜點開放預定。
倪淑敏擔任主理人的「後媽家」，幾乎每一季都會推出令人驚喜的新款牛軋糖。本次將義大利聖誕節必吃的「潘娜多妮」的風味濃縮複製到牛軋糖中，以多種糖種取代砂糖，降低甜度，並且混入大量的義大利糖漬水果乾、開心果、青提子等配料，製成「潘潘夏威夷豆牛軋糖」，表面並撒上榛果碎和珍珠糖增添口感，200公克430元，450公克900元。
後媽家同時也邀請潘娜多妮烘焙師「黑皮喬」快閃，聯名推出「杜林式潘娜多妮」。黑皮喬過去曾任職知名烘焙店，並在義大利與「義大利水果麵包教父Rolando Morandin」學習義大利水果麵包。本次所推出的「杜林式潘娜多妮」，是以水式酵母費工發酵，再加入大量的奶油和蛋黃、果乾製作，需要費時3天才能完成。表面淋上糖霜與榛果，也是杜林式潘娜多妮的特徵之一。現已開放預購，每顆880元，預計於12月21日起開放提貨。
除此之外，後媽家也推出「仕女草莓大福」，4顆260元，還有黃金奇異果、藍莓、草莓和葡萄等口味的「水果胖雪娘」，4顆480元。針對聖誕節的經典色調，後媽家還推出抹茶蔓越莓、草莓覆盆子、巧克力香草等3種口味的磅蛋糕，每條420元。其他還有草莓盒子、焦糖鹽之花巧克力杏仁豆、榛想草莓豆豆、榛想抹茶豆豆等品項，並提供多款聖誕節禮盒組合。
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