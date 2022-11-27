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《泰國米其林指南2023》揭曉 5家新科1星餐廳誕生

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
義大利餐廳「Côte by Mauro Colagreco」主廚Davide Garavaglia（左），獲「最佳青年廚師」肯定。「最佳侍酒師獎」由二星法料餐廳「Mezzaluna」的Guillaume Perdigues拿下。圖／摘自米其林官網。
義大利餐廳「Côte by Mauro Colagreco」主廚Davide Garavaglia（左），獲「最佳青年廚師」肯定。「最佳侍酒師獎」由二星法料餐廳「Mezzaluna」的Guillaume Perdigues拿下。圖／摘自米其林官網。

泰國米其林指南2023》公布，共有441家餐廳入選，6家二星餐廳名單與去年相同；在29家一星餐廳當中，有4家新入選、1家晉升，共新增5家一星餐廳。今年有3家餐廳獲得綠星肯定，其中2家為新入選；此外，還有217家列為入選餐廳。這次最新版指南餐廳數大幅增加，是因為新增泰國東北部依善地區的呵叻府、孔敬府、烏汶府和烏隆他尼等4城市。

這次獲得二星肯定的餐廳共有6家，分別是來自曼谷的法料餐廳「Chef's Table」、曼谷文華東方酒店的法料餐廳「Le Normandie by Alain Roux」、位於曼谷State Tower 65樓的法料餐廳「Mezzaluna」、泰國傳統皇家料理「R-Haan」、主打泰國南部精緻料理的「Sorn」，以及由德國籍兄弟檔Mathias與Thomas Sühring掌勺的當代德國料理餐廳「Sühring」。

在5家新科1星當中，4家一進榜就摘星的餐廳分別是主打永續與當季的現代泰國餐廳「Baan Tepa」、印度料理餐廳「Haoma」、主打現代法國料理的「Maison Dunand」、泰式中餐廳「Potong」，以及晉升成功的法料餐廳「Signature」。

兩家新科綠星餐廳分別為來自曼谷的印度料理餐廳「Haoma」，以及位於普吉島的當代歐陸料理餐廳「Jampa」。「Haoma」在自己的魚菜共生農場用平日儲存的雨水養魚，疫情期間也在曼谷的農場，自行飼養雞、羊、牛隻。「Jampa」則開設有機農場，並使用當地漁民捕獲的海鮮。普吉島的「PRU」今年則是第三度蟬聯綠星肯定。

在個人獎項方面，「米其林最佳青年廚師（MICHELIN Thailand Young Chef Award）」由義大利餐廳「Côte by Mauro Colagreco」的義大利籍主廚Davide Garavaglia獲得，他是超級星級名廚Mauro Colagreco的得意門生。

「米其林服務獎（The MICHELIN Service Award）」由來自曼谷東方文華酒店泰國料理餐廳「Baan Phraya」的烏錫特（Uthit Songtho）獲得。「米其林最佳侍酒師獎（MICHELIN Thailand Sommelier Award）」由二星法料餐廳「Mezzaluna」的Guillaume Perdigues拿下。為表彰過去一年開業成功餐廳的「米其林年度最佳開業獎（MICHELIN Thailand Opening of the Year Award）」，由開設在曼谷中國城的中餐廳Potong主廚潘查雅（Pichaya “Pam” Soontornyanakij）獲獎。

《泰國米其林指南2023》入選名單一覽：

．6家二星餐廳

．29家一星餐廳（4家新入選、1家晉升）

．3家綠星餐廳（2家新入選）

．189家必比登推介（53家新入選、6家晉升）

．217家入選餐廳

法料餐廳「Signature」今年晉升為一星餐廳。圖／摘自米其林官網。
法料餐廳「Signature」今年晉升為一星餐廳。圖／摘自米其林官網。
曼谷文華東方酒店的法料餐廳「Le Normandie by Alain Roux」，再度蟬聯米其林二星榮耀。圖／摘自曼谷文華東方酒店官網。
曼谷文華東方酒店的法料餐廳「Le Normandie by Alain Roux」，再度蟬聯米其林二星榮耀。圖／摘自曼谷文華東方酒店官網。
開設在曼谷中國城的中餐廳Potong，獲得「米其林年度最佳開業獎」肯定。圖／摘自米其林官網。
開設在曼谷中國城的中餐廳Potong，獲得「米其林年度最佳開業獎」肯定。圖／摘自米其林官網。

餐廳 泰國 曼谷 米其林

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