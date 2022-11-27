最想得到的交換禮物！ Pandora鈴鐺＆Swarovski水晶吊飾

年末最令人期待的夢幻時刻即將到來，每年的耶誕節慶，不論是與好友溫馨歡聚，或是熱鬧交換禮物，來自丹麥的Pandora和奧地利水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）都為這個屬於親朋好友相聚的時刻，推出充滿佳節氣息的單品和形象。施華洛世奇以夢幻的水晶創造「極繁主義」魔法，打造跑趴造型和耶誕掛飾，裝扮自己也裝扮耶誕樹。Pandora Moments 2022年冬季系列則以「More Than A Gift」為主題，讓每一個Pandora禮盒不僅是禮物，更是一份情感的傳遞，慶祝一年中最特別、充滿愛的相聚時刻。

在耶誕樹上掛上璀璨的水晶年度掛飾、樹下擺放著五彩繽紛的八角禮盒，Swarovski針對佳節推出閃耀亮眼的精緻首飾與家居擺件，點亮聖誕節慶的美好回憶，自1991年以來，Swarovski每年皆會推出年度版掛飾收藏品，今年是精細切面的水晶雪花，提供透明和金色水晶兩種色調，以精工切面的水晶工藝揮灑光線折射的神奇魔法。而設計中性簡約、配戴時可簡可繁的項鍊、手鍊、戒指和耳環，也都鑲嵌了光彩奪目的水晶，從純淨透明到鮮活繽紛，各種色調不僅是自己穿搭配戴變化造型的必備單品，也是最適合所有人的交換禮物首選。