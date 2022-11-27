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最想得到的交換禮物！ Pandora鈴鐺＆Swarovski水晶吊飾

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
施華洛世奇與Pandora推出耶誕佳節全新形象與充滿季節感的新品。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇與Pandora推出耶誕佳節全新形象與充滿季節感的新品。圖／施華洛世奇提供

年末最令人期待的夢幻時刻即將到來，每年的耶誕節慶，不論是與好友溫馨歡聚，或是熱鬧交換禮物，來自丹麥的Pandora和奧地利水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）都為這個屬於親朋好友相聚的時刻，推出充滿佳節氣息的單品和形象。施華洛世奇以夢幻的水晶創造「極繁主義」魔法，打造跑趴造型和耶誕掛飾，裝扮自己也裝扮耶誕樹。Pandora Moments 2022年冬季系列則以「More Than A Gift」為主題，讓每一個Pandora禮盒不僅是禮物，更是一份情感的傳遞，慶祝一年中最特別、充滿愛的相聚時刻。

在耶誕樹上掛上璀璨的水晶年度掛飾、樹下擺放著五彩繽紛的八角禮盒，Swarovski針對佳節推出閃耀亮眼的精緻首飾與家居擺件，點亮聖誕節慶的美好回憶，自1991年以來，Swarovski每年皆會推出年度版掛飾收藏品，今年是精細切面的水晶雪花，提供透明和金色水晶兩種色調，以精工切面的水晶工藝揮灑光線折射的神奇魔法。而設計中性簡約、配戴時可簡可繁的項鍊、手鍊、戒指和耳環，也都鑲嵌了光彩奪目的水晶，從純淨透明到鮮活繽紛，各種色調不僅是自己穿搭配戴變化造型的必備單品，也是最適合所有人的交換禮物首選。

 Pandora Moments推出一系列以星星夜空為主角的新作，包括星形T字釦蛇形手鍊及流星雙圈手鍊，經典的閃亮雪花以嶄新的細緻工藝重新詮釋，配上璀璨寶石和水晶，喚起冬季仙境般的想像。全新吊墜滿載童趣的歡樂聖誕元素，包括胡桃鉗人偶、紅鼻子馴鹿、薑餅人、飄雪水晶球、復古車載聖誕樹等，均以精雕細琢的純銀圖案搭配彩色琺瑯製作而成，胡桃鉗的皇冠背面還鑄刻 「2022」年份，別具收藏意義。 首次推出的聖誕鈴鐺吊飾能發出清脆悦耳的聲音，結合愛心和星星圖案，為送禮傳遞深刻祝福。

Pandora Moments 2022年推出全新設計，以及以More Than A Gift為主題的全新形象。圖／Pandora提供
Pandora Moments 2022年推出全新設計，以及以More Than A Gift為主題的全新形象。圖／Pandora提供
施華洛世奇Constella系列鑲有一顆一顆炫目球形切割的透明水晶，以銀色系星空為靈感，將宇宙元素融入日常穿戴。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇Constella系列鑲有一顆一顆炫目球形切割的透明水晶，以銀色系星空為靈感，將宇宙元素融入日常穿戴。圖／施華洛世奇提供
全新兩款Pandora Moments手鍊款式，設計靈感源自夜空的閃耀光芒，為節日造型注入奇妙星光魔法。圖／Pandora提供
全新兩款Pandora Moments手鍊款式，設計靈感源自夜空的閃耀光芒，為節日造型注入奇妙星光魔法。圖／Pandora提供
Pandora Moments薑餅人吊飾，1,880元。圖／Pandora提供
Pandora Moments薑餅人吊飾，1,880元。圖／Pandora提供
Pandora Moments密鑲寶石璀璨星形短項鍊，3,280元。圖／Pandora提供
Pandora Moments密鑲寶石璀璨星形短項鍊，3,280元。圖／Pandora提供
Pandora Moments新系列以一抹清新方式演繹深受大家喜愛的大自然與繁星夜空主題。圖／Pandora提供
Pandora Moments新系列以一抹清新方式演繹深受大家喜愛的大自然與繁星夜空主題。圖／Pandora提供
Pandora Moments 2022年胡桃鉗節日吊飾，2,080元。圖／Pandora提供
Pandora Moments 2022年胡桃鉗節日吊飾，2,080元。圖／Pandora提供
施華洛世奇Annual Edition 2022 3D掛飾，4,950元；Little Snowflake掛飾，1,850元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇Annual Edition 2022 3D掛飾，4,950元；Little Snowflake掛飾，1,850元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇Vittore戒指，6,350元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇Vittore戒指，6,350元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇Constella鍊墜，4,950元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇Constella鍊墜，4,950元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇Millenia水滴形耳環，3,450元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇Millenia水滴形耳環，3,450元。圖／施華洛世奇提供
Pandora Moments聖誕鈴鐺吊飾，3,280元。圖／Pandora提供
Pandora Moments聖誕鈴鐺吊飾，3,280元。圖／Pandora提供

交換禮物 聖誕節

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