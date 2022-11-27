帝亞吉歐2022年度限量原酒臻選系列 8酒款展現珍稀風味

全球第一大烈酒集團帝亞吉歐（Diageo），自2001年起每年自29家酒廠當中，挑選出最具有特色及最高品質的酒廠，以限量的方式推出「Special Releases年度限量臻選系列」。今年由首席調酒師Craig Wilson與知名藝術家Ken Taylor聯手打造，獻上全新篇章「Special Releases 2022年度限量臻選系列．無盡傳說2」，精選8款原酒，為收藏者與鑑賞家提供品酩珍稀絕釀的大好機會。

8支酒款的組成包括了泰斯卡（Talisker）、蘇格登（The Singleton Of Glen Ord）、慕赫（Mortlach）、樂加維林（Lagavulin）、歐本（Oban）、卡杜（Cardhu）、（Clynelish），以及首次收藏於年度限量甄選系列的卡麥隆橋（Cameronbridge），並且再次與Ken Taylor合作，運用藝術創作賦予酒款全新的奇幻故事，融合具神秘色彩的野生動物，引領威士忌迷一同探索傳奇酒廠的珍稀風味地圖。

「Special Releases 2022年度限量臻選系列．無盡傳說2」即將於2023年二月上市，集結最高品質和頂級酒廠的珍稀酒款，一窺首席調酒師的風味上乘之作，探尋神秘酒廠的奇幻故事。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康