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帝亞吉歐2022年度限量原酒臻選系列 8酒款展現珍稀風味

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「Special Releases 2022年度限量臻選系列．無盡傳說2」即將於明年二月上市。圖／帝亞吉歐提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「Special Releases 2022年度限量臻選系列．無盡傳說2」即將於明年二月上市。圖／帝亞吉歐提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

全球第一大烈酒集團帝亞吉歐（Diageo），自2001年起每年自29家酒廠當中，挑選出最具有特色及最高品質的酒廠，以限量的方式推出「Special Releases年度限量臻選系列」。今年由首席調酒師Craig Wilson與知名藝術家Ken Taylor聯手打造，獻上全新篇章「Special Releases 2022年度限量臻選系列．無盡傳說2」，精選8款原酒，為收藏者與鑑賞家提供品酩珍稀絕釀的大好機會。

8支酒款的組成包括了泰斯卡（Talisker）、蘇格登（The Singleton Of Glen Ord）、慕赫（Mortlach）、樂加維林（Lagavulin）、歐本（Oban）、卡杜（Cardhu）、（Clynelish），以及首次收藏於年度限量甄選系列的卡麥隆橋（Cameronbridge），並且再次與Ken Taylor合作，運用藝術創作賦予酒款全新的奇幻故事，融合具神秘色彩的野生動物，引領威士忌迷一同探索傳奇酒廠的珍稀風味地圖。

「Special Releases 2022年度限量臻選系列．無盡傳說2」即將於2023年二月上市，集結最高品質和頂級酒廠的珍稀酒款，一窺首席調酒師的風味上乘之作，探尋神秘酒廠的奇幻故事。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

樂加維林12年限量原酒，酒精濃度57.3%，建議售價4,500元。圖／帝亞吉歐提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
樂加維林12年限量原酒，酒精濃度57.3%，建議售價4,500元。圖／帝亞吉歐提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
卡杜16年限量原酒，酒精濃度58%，建議售價5,400元。圖／帝亞吉歐提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
卡杜16年限量原酒，酒精濃度58%，建議售價5,400元。圖／帝亞吉歐提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
蘇格登（The Singleton Of Glen Ord）15年限量原酒，酒精濃度54.2%，建議售價4,000元。圖／帝亞吉歐提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
蘇格登（The Singleton Of Glen Ord）15年限量原酒，酒精濃度54.2%，建議售價4,000元。圖／帝亞吉歐提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
歐本10年限量原酒，酒精濃度57.1%，建議售價3,500元。圖／帝亞吉歐提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
歐本10年限量原酒，酒精濃度57.1%，建議售價3,500元。圖／帝亞吉歐提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
卡麥隆橋26年單一穀物威士忌限量原酒，酒精濃度56.2%，建議售價9,200元。圖／帝亞吉歐提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
卡麥隆橋26年單一穀物威士忌限量原酒，酒精濃度56.2%，建議售價9,200元。圖／帝亞吉歐提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
克里尼利基12年限量原酒，酒精濃度58.5%，建議售價5,800元。圖／帝亞吉歐提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
克里尼利基12年限量原酒，酒精濃度58.5%，建議售價5,800元。圖／帝亞吉歐提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
慕赫（Mortlach）限量原酒，酒精濃度57.8%，建議售價8,400元。圖／帝亞吉歐提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
慕赫（Mortlach）限量原酒，酒精濃度57.8%，建議售價8,400元。圖／帝亞吉歐提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
泰斯卡（Talisker）11年限量原酒，酒精濃度55.1%，建議售價3,700元。圖／帝亞吉歐提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
泰斯卡（Talisker）11年限量原酒，酒精濃度55.1%，建議售價3,700元。圖／帝亞吉歐提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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