必勝客漲價！6款大比薩最多漲45元 小比薩、薯金幣也變貴

皮包又要薄了！連鎖比薩必勝客因原物料、食材等成本波動，悄悄於11月26日起調漲部分產品售價，其中和風章魚燒等6款大比薩，調漲30～45元，另外升級的芝心餅皮、薄脆餅皮，也都調漲5～20元，整體平均漲幅3.3%。

必勝客宣布，因近期原物料、食材、國際貨櫃等各項成本波動，必勝客經過審慎評估，為了維持一貫的高品質產品與服務，自2022年11月26日起進行商品價格調整，整體平均調幅3.3%，超過七成品項的價格皆維持不變。根據品牌資料顯示，包括和風章魚燒等6款大比薩，漲價30～45元；6款小比薩漲價20～30元；6款獨享比薩漲價5元；臘腸起司三重奏等4款輕鬆點比薩，調漲16元。其他如芝心餅皮、薄脆餅皮、薯金幣、冰藏起司塔、罐裝可樂等品項，也都在調整的行列之中。