快訊

世足賽／日本、哥斯大黎加上半場0：0僵持 亞洲破紀錄第5勝再等等

基本盤被打破！綠營台南市選舉險勝 揭謝龍介成超級戰將原因

必勝客漲價！6款大比薩最多漲45元 小比薩、薯金幣也變貴

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
必勝客於11月26日起調漲部分產品價格。記者陳睿中／攝影
必勝客於11月26日起調漲部分產品價格。記者陳睿中／攝影

皮包又要薄了！連鎖比薩必勝客因原物料、食材等成本波動，悄悄於11月26日起調漲部分產品售價，其中和風章魚燒等6款大比薩，調漲30～45元，另外升級的芝心餅皮、薄脆餅皮，也都調漲5～20元，整體平均漲幅3.3%。

必勝客宣布，因近期原物料、食材、國際貨櫃等各項成本波動，必勝客經過審慎評估，為了維持一貫的高品質產品與服務，自2022年11月26日起進行商品價格調整，整體平均調幅3.3%，超過七成品項的價格皆維持不變。根據品牌資料顯示，包括和風章魚燒等6款大比薩，漲價30～45元；6款小比薩漲價20～30元；6款獨享比薩漲價5元；臘腸起司三重奏等4款輕鬆點比薩，調漲16元。其他如芝心餅皮、薄脆餅皮、薯金幣、冰藏起司塔、罐裝可樂等品項，也都在調整的行列之中。

必勝客也宣布，限時推出回饋優惠。即日起至12月16日期間，點購「比薩外帶買大送大、外送買大送小」優惠方案或大比薩套餐，再加贈1.25L可樂一瓶；平日外帶單點大比薩特價只要199元起、小比薩只要149元起。平日用PK雙饗卡APP點購紙包筆管麵、紙包飯或個人比薩，再加1元就多一份副食。

必勝客調漲部分產品售價，平均漲幅3.3%。圖／必勝客提供
必勝客調漲部分產品售價，平均漲幅3.3%。圖／必勝客提供

必勝客 漲價 起司

延伸閱讀

德國博物館483枚古金幣遭竊 損失數百萬歐元

倒數3天！ 星巴克「全品項買1送1」領小白單囤著喝、外送平台一日買1送1

英式炸魚＋台式甘梅地瓜！必勝客「炸魚番薯比薩」登場

最狂雙11美食懶人包！ 30家以上「餐廳+速食」優惠攻略 牛排&Buffet買1送1、火鍋加1元多1盤、11元加購比薩炸蝦湯品

相關新聞

必勝客漲價！6款大比薩最多漲45元 小比薩、薯金幣也變貴

皮包又要薄了！連鎖比薩必勝客因原物料、食材等成本波動，悄悄於11月26日起調漲部分產品售價，其中和風章魚燒等6款大比薩，...

麻辣鍋＋手搖飲！鼎王新品牌「麻一點」必吃招牌三味鍋，「爽肉券」送到年底，完整菜單1次看

超過癮麻辣鍋＋手搖飲太絕啦！鼎王餐飲集團新品牌「麻一點 麻辣喝點茶」插旗台中，並於11/22盛大開幕，更同步推出慶開幕「爽肉券」大方送，還能即領即享。麻辣滋味大口吃肉，還能搭配手搖飲也太Chill了吧

讓韓流天團心心念念的滋味！提早抵台竟只為一嘗美味麻辣鍋？粉絲笑「是真愛」

是什麼美味魔力，讓韓流天團成員為了「它」提早抵台？七度攻蛋的韓流帝王Super Junior在昨日(11/25)於台北小巨蛋開唱，除成員始源、藝聲外，其餘成員皆於當日抵台。其中，成員始源更是比其他成員

連續8天滿額免費送！奎克、黑浮兩家咖啡「草莓季」登場

不管甜點或飲品，這個季節一定得搭上季節草莓，以粉嫩色彩迎接新季節；其中，奎克咖啡與黑浮咖啡都推出草莓新品，奎克更從12月...

好吃到不想分享！6家超強「私房麻辣鍋」推薦 軟香豆腐、彈嫩鴨血、帶勁麻辣湯頭…內行人完全不想公開的麻辣鍋名單

還在吃最有名的那幾家麻辣鍋嗎？Oddle Feeds 編輯特別蒐集你可能沒聽過，但是排隊排到天荒地老的「私房麻辣鍋」推薦，照著名單吃，絕對不踩雷！

全台最大「點點心」進駐中壢！開幕首3日整單9折，還有8道新菜必吃

中壢人就是中壢人，所以開新店就要「獨厚」中壢人！來自香港的排隊名店「點點心」港式點心專門店，將於11/25進駐大江購物中心、並展開試營運，11/26正式開幕，並在「首三日」推出超級中壢人全單9折，要約中壢人吃個飯、交個朋友，並同步推出8道正宗港味新菜。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。