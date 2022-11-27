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皇家禮炮再添輝煌 高年份30年、38年華麗登場

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
皇家禮炮30年王者之鑰以祖母綠外盒，呼應女王皇冠上的珍貴寶石。圖／保樂力加提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
皇家禮炮30年王者之鑰以祖母綠外盒，呼應女王皇冠上的珍貴寶石。圖／保樂力加提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

以高年份威士忌酒液為起點的「威士忌之王」皇家禮炮（Royal Salute），在邁入第70年之際，為高年份威士忌版圖再添輝煌之作，打造全新頂級皇家禮炮30年王者之鑰（Key to the Kingdom），作為品酩者自普飲款21年，通往皇家禮炮高年份頂級38年奢華的完美銜接。

皇家禮炮30年王者之鑰以常態性酒款之姿，酒液裡蘊含三家珍貴非凡已消逝酒廠鄧巴頓（Dumbarton）、神秘之井（Caperdonich）和帝國酒廠（Imperial）精心打造。瓶身設計靈感源自於英國皇室每年至愛丁堡進行的「鑰匙儀式」，以黑鑽般閃耀的光潔瓶身，演繹層次多元的酒款精髓，並以祖母綠外盒呼應女王皇冠上的珍貴寶石。

此外，今年以全新元素打造的皇家禮炮38年命運之石（Stone of Destiny），是當年見證英國女王伊麗莎白二世登基冠冕典禮而生產的致敬之作，不但全球以限量配額供應，也是市場上唯一標示38年的常態性頂級蘇格蘭威士忌。

皇家禮炮38年命運之石採全新瓶身設計，包裝盒也以雙開門的全新設計，加入奢華又細膩的三神獸意象，包括蘇格蘭視為精神象徵的國獸獨角獸、代表智慧和力量的蘇格蘭紅鹿，以及展現皇者氣勢的獅王圖騰和蘇格蘭皇室徽章，最後以24K純金鍍金打造的皇冠瓶蓋，向皇室淵源與經典致敬。酒液則延續傳統工藝，僅選擇38年以上的熟陳酒液來調和，交織出帶有辛香、濃郁果香與花香的極緻酒質，成為以三香呼應三神獸的完美巔峰之作。

這次高年份酒款發表，皇家禮炮特別選在國定古蹟台中霧峰林家宮保第園區，打造「王者邸藏，新．奢饗宴」品酩會，帶領與會者穿越時空，一窺豪門仕紳生活。皇家禮炮更與榮獲米其林餐盤推薦的「滿堂Le Plein」攜手，為皇家禮炮高年份品酩設計系列菜品，皇家禮炮30年王者之鑰與皇家禮炮38年命運之石便在京劇武生的矯健身段下獻給現場賓客，在壯麗滂薄的貴族宅邸中，以相聲、京劇與爵士樂，展現古典西方文化與傳統中式背景的完美薈萃。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

皇家禮炮38年命運之石，容量500毫升，建議售價32,800元。圖／保樂力加提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
皇家禮炮38年命運之石，容量500毫升，建議售價32,800元。圖／保樂力加提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
皇家禮炮38年命運之石包裝，加入奢華又細膩的三神獸意象。圖／保樂力加提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
皇家禮炮38年命運之石包裝，加入奢華又細膩的三神獸意象。圖／保樂力加提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
皇家禮炮特別選在國定古蹟台中霧峰林家宮保第園區，打造「王者邸藏，新．奢饗宴」品酩會。記者高婉珮／攝影。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
皇家禮炮特別選在國定古蹟台中霧峰林家宮保第園區，打造「王者邸藏，新．奢饗宴」品酩會。記者高婉珮／攝影。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
皇家禮炮30年王者之鑰，容量500毫升，建議售價11,800元。圖／保樂力加提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
皇家禮炮30年王者之鑰，容量500毫升，建議售價11,800元。圖／保樂力加提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蘇格蘭 皇室 英國女王 伊麗莎白二世

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