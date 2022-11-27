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巨城周年慶12/1啟動 120家快閃店助陣再掀新竹人潮巨浪

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
來自日本京都的「然花抄院」快閃巨城周年慶。圖／巨城提供
來自日本京都的「然花抄院」快閃巨城周年慶。圖／巨城提供

今年完成逾1,500坪改裝，第4季也陸續開出潮流服飾、甜點輕食、主題餐廳、室內兒童遊樂園等超過10個全新專櫃的新竹Big City遠東巨城購物中心周年慶，將自12月1日至12月12日登場。周年慶期間再匯集超過120個話題快閃店及聯合特賣品牌，預計12天的周年慶將再掀起新竹的購物人潮巨浪。巨城指出，將挑戰周年慶12天做到28億 (含遠東SOGO百貨新竹店)、成長3.8%目標。

應該是全台周年慶操作最多快閃店的巨城，今年周年慶集結的百家快閃店，超過3分之1是桃竹苗獨家品牌。由快閃升級為全台首家正櫃的北海道霜淇淋之神「CREMIA」，為巨城周年慶推出首五日獨家新口味搶先上市；另來自日本京都的「然花抄院」各式經典和果子；以及生吐司的對決「SAKImoto Bakery嵜本高級生吐司專門店」與「乃賀美」等美食快閃。

聯合特賣則引進今年全台唯一6折快閃的潮流服飾「Stussy」、休閒女鞋「MINNETONKA」年度出清優惠、歐美日系開架式美妝保養等多個品牌特賣。總裁枕「LaSova 」也到巨城，安排專人協助測試並挑選合適枕頭，另有各式生活家電家飾及多個網路女裝品牌，推出萬件商品最低2折起。

看準大新竹地區的高消費力，今年首度推出周年慶期間「當日消費累積滿百萬送5萬元家電購物金」，首日消費累計50萬送1萬5、累計80萬送2萬5購物金。全館消費另有各樓面滿千送百、指定業種滿額贈、18大銀行信用卡滿額禮等優惠。

「MINNTONKA」在巨城周年慶推出年度最後一場出清優惠特賣會。圖／巨城提供
「MINNTONKA」在巨城周年慶推出年度最後一場出清優惠特賣會。圖／巨城提供
「乃賀美」首次跨出台北快閃巨城周年慶。圖／巨城提供
「乃賀美」首次跨出台北快閃巨城周年慶。圖／巨城提供
曾快閃巨城創下全台單日熱銷2,100支紀錄的「CREMIA」霜淇淋，在巨城推出全台首家正櫃，周年慶獨家推出首五日焦糖新口味搶先全台上市。圖／巨城提供
曾快閃巨城創下全台單日熱銷2,100支紀錄的「CREMIA」霜淇淋，在巨城推出全台首家正櫃，周年慶獨家推出首五日焦糖新口味搶先全台上市。圖／巨城提供
巨城周年慶人潮盛況。圖／摘自巨城購物中心粉絲頁
巨城周年慶人潮盛況。圖／摘自巨城購物中心粉絲頁
新竹Big City遠東巨城購物中心周年慶，將自12月1日至12月12日登場。圖／摘自巨城購物中心粉絲頁
新竹Big City遠東巨城購物中心周年慶，將自12月1日至12月12日登場。圖／摘自巨城購物中心粉絲頁

周年慶 快閃 新竹

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