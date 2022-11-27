巨城周年慶12/1啟動 120家快閃店助陣再掀新竹人潮巨浪

今年完成逾1,500坪改裝，第4季也陸續開出潮流服飾、甜點輕食、主題餐廳、室內兒童遊樂園等超過10個全新專櫃的新竹Big City遠東巨城購物中心周年慶，將自12月1日至12月12日登場。周年慶期間再匯集超過120個話題快閃店及聯合特賣品牌，預計12天的周年慶將再掀起新竹的購物人潮巨浪。巨城指出，將挑戰周年慶12天做到28億 (含遠東SOGO百貨新竹店)、成長3.8%目標。

應該是全台周年慶操作最多快閃店的巨城，今年周年慶集結的百家快閃店，超過3分之1是桃竹苗獨家品牌。由快閃升級為全台首家正櫃的北海道霜淇淋之神「CREMIA」，為巨城周年慶推出首五日獨家新口味搶先上市；另來自日本京都的「然花抄院」各式經典和果子；以及生吐司的對決「SAKImoto Bakery嵜本高級生吐司專門店」與「乃賀美」等美食快閃。

聯合特賣則引進今年全台唯一6折快閃的潮流服飾「Stussy」、休閒女鞋「MINNETONKA」年度出清優惠、歐美日系開架式美妝保養等多個品牌特賣。總裁枕「LaSova 」也到巨城，安排專人協助測試並挑選合適枕頭，另有各式生活家電家飾及多個網路女裝品牌，推出萬件商品最低2折起。