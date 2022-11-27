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全國電子即日起至30日「黑色星期五」 祭出超殺優惠

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
一年一度受到高度期待的「黑色星期五」又將開跑。全國電子在黑五期間祭出超值優惠活動，各類家電皆享有感大折扣。圖／全國電子提供
一年一度受到高度期待的「黑色星期五」又將開跑。全國電子在黑五期間祭出超值優惠活動，各類家電皆享有感大折扣。圖／全國電子提供

雙十一購物節剛過，一年一度受到高度期待的「黑色星期五」又將開跑。全國電子在黑五期間祭出超值優惠活動，各類家電皆享有感大折扣，就是要讓消費者能在年末以最優惠的價格，購入觀望已久的商品。

全國電子將在11月25日至11月30日推出「黑色星期五」超值購物優惠。活動期間，指定家電下殺五折起，消費滿額還可再參加「一元放大術」活動，精選商品只要一元就可以帶回家。

全國電子表示，民眾只要綁定全國電子LINE會員，還可玩遊戲來拼手氣，最高可抽中電視2000元折價券，天天好禮轉不停。此外，凡以「zingala銀角零卡」消費，單筆滿額最高送1200元（全國電子通路獨享，限新會員分期），消費累積滿額，還可再參加抽獎，有機會帶回雙人來回機票（限會員累積消費滿3萬元，活動詳情依「zingala銀角零卡」官網公告為主）。

全國電子指出，隨著近年台灣溫度高居不下，來店選購空調的消費者增加，「黑色星期五」活動期間祭出購買空調、電視（限指定機型）滿萬送千元折價券。購入空調還可再享有免費場勘，完成安裝再加碼贈送4000元折價券（需綁定LINE會員，限搭配指定優惠使用）。

全國電子說，「黑色星期五」亦是買高價3C的最佳時機。活動期間將針對資訊、通訊產品也有祭出超有感優惠，購入電腦最高現折2222元（限指定機型），熱愛3C用品的消費者更不能錯過這一波優惠。

全國電子表示，越來越多民眾近年喜歡運用智能生活家電來打造出具質感的居家環境，而能減輕生活負擔的冰箱、洗衣機常是消費者的首選。全國電子為搶商機，LG 年終成家滿額送，滿額登錄發票即可獲得時尚家電三選一，可以選LG XBOOM 360˚全景聲藍牙音響-RP4G（價值1萬3900元）、LG PuriCareWiFi 360空氣清淨機HEPA 13版-AS551DWG0（價值1萬8900元）或是LG 186L雙門變頻冰箱銀-GN-I235DS（價值1萬4490元）。

黑色星期五

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