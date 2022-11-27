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DIOR裝飾藝術點亮台北101 Versace、Valentino奢華耶誕

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Valentino推出2022 The Party節日系列，以紫色和金色歡慶耶誕。圖／Valentino提供
Valentino推出2022 The Party節日系列，以紫色和金色歡慶耶誕。圖／Valentino提供

時序進入歲末歡慶時分，也是以各種適合送禮的耶誕假日系列登場，以及夢幻櫥窗設計妝點季節氛圍的時刻。Dior呈獻如夢似幻的耶誕裝飾：名為「無限之夢」（Rêve d’Infini）的瑰麗藝術裝置，自11月23日起至12月30日止，點亮城市地標台北101購物中心。范倫鐵諾（VALENTINO）以「紫」醉金迷的派對形象，渲染歡樂的節日與聚會氛圍，演繹全新2022 THE PARTY節日系列。Versace首次邀來二代超模Lily McMenamy以獨特方式演繹歌劇之夜形象廣告，呈現假日系列華麗巴洛克風格和裝飾梅杜莎（Medusa）圖騰的配件與居家生活物件。

Dior「無限之夢」出自羅馬藝術家Pietro Ruffo之手，也出現在女裝總監Maria Grazia Chiuri主導的 2023年早春度假系列時裝裏，如今更於三緯空間中具體顯現，以高達6.5公尺光彩燦爛的羅盤玫瑰，點綴大量花卉、早春系列靈感啟迪的西班牙塞維利亞地區的傳統繩結，以及「展翅高飛，無限幻夢（Spread your wings and dream of infinity）」的詩意格言，為台北燃點深邃夜幕如魔法般的光亮。耶誕形象廣告則在燦爍金光輝映下，聚焦以細膩的金絲線刺繡勾勒出的「無限之夢」圖騰，點綴各式經典單品，迎接耶誕佳節的奇幻時刻。

Valentino 2022 The Party節日系列採用紫色、翡翠綠和亮麗黃色為主調，裝飾光彩熠熠的水鑽、璀璨奪目的亮片，或飾以精美細緻的刺繡，呈獻適合各式晚宴和派對的單品。女裝多款外套受過往經典設計啟發，多色毛圈粗花呢大衣融入Valentino Chain 1967圖案和V Gold的閃亮質感，搭配以Akoni構思的全新眼鏡；極具當代格調的男士正裝重詮釋經典的Valentino Untitled系列為深具潮流感的板鞋，晚裝則運用繁複花朵圖案、刺繡、和亮片元素作為裝飾。

由天后碧昂絲（Beyoncé）御用攝影師Carlijin Jacobs掌鏡的VERSACE 2022年聖誕形象廣告，找來90年代長期擔任Versace形象大使的超模Kristen McMenamy的女兒Lily演繹，在廣告短片中她穿著飄逸的雪紡連身裙跑進劇院，沿途遇見多位穿著Versace的人物，背景從品牌創辦人Gianni Versace於1987年和1992年出版的著作《Versace Teatro》汲取靈感。系列形象照則進一步聚焦揉合戲劇華麗感與強烈臨場感的耶誕系列，包括最受歡迎的Greca Goddess迷宮女神包和Odissea運動鞋、以梅杜莎圖案裝飾的針織衫、巴洛克圖騰的寵物浴巾、滿佈Versace水晶標誌的隨行杯等，是驚喜禮物的完美之選。

Walk' n' Dior淡金色冬日花園印花刺繡休閒鞋，33,000元。圖／Dior提供
Walk' n' Dior淡金色冬日花園印花刺繡休閒鞋，33,000元。圖／Dior提供
Versace I ♡ Baroque白色浴袍，17,000元。圖／Versace提供
Versace I ♡ Baroque白色浴袍，17,000元。圖／Versace提供
Valentino Garavani Roman Stud肩背包，21萬8,000元。圖／Valentino提供
Valentino Garavani Roman Stud肩背包，21萬8,000元。圖／Valentino提供
Versace Medusa水晶嵌飾白色隨行杯，35,000元。圖／Versace提供
Versace Medusa水晶嵌飾白色隨行杯，35,000元。圖／Versace提供
Valentino推出2022 The Party節日系列形象廣告。圖／Valentino提供
Valentino推出2022 The Party節日系列形象廣告。圖／Valentino提供
Dior於新光三越A4的耶誕佳節主題櫥窗。圖／Dior提供
Dior於新光三越A4的耶誕佳節主題櫥窗。圖／Dior提供
D-Bubble金色與白色無限之夢刺繡小型水桶包，10萬5,000元。圖／Dior提供
D-Bubble金色與白色無限之夢刺繡小型水桶包，10萬5,000元。圖／Dior提供
Valentino推出2022 The Party節日系列形象廣告。圖／Valentino提供
Valentino推出2022 The Party節日系列形象廣告。圖／Valentino提供
Valentino Garavani Loco小型肩背包，14萬元。圖／Valentino提供
Valentino Garavani Loco小型肩背包，14萬元。圖／Valentino提供
Dior於台北101購物中心外呈獻如夢似幻的耶誕裝飾。圖／Dior提供
Dior於台北101購物中心外呈獻如夢似幻的耶誕裝飾。圖／Dior提供
Valentino推出2022 The Party節日系列形象廣告。圖／Valentino提供
Valentino推出2022 The Party節日系列形象廣告。圖／Valentino提供
Versace 2022節日系列形象廣告由首次與品牌合作的Lily McMenamy主演。圖／Versace提供
Versace 2022節日系列形象廣告由首次與品牌合作的Lily McMenamy主演。圖／Versace提供
Versace Medusa Amplified雪花玻璃球，12,000元。圖／Versace提供
Versace Medusa Amplified雪花玻璃球，12,000元。圖／Versace提供
Dior於台北微風廣場的耶誕佳節主題櫥窗。圖／Dior提供
Dior於台北微風廣場的耶誕佳節主題櫥窗。圖／Dior提供
Dior於台北101購物中心外呈獻如夢似幻的耶誕裝飾。圖／Dior提供
Dior於台北101購物中心外呈獻如夢似幻的耶誕裝飾。圖／Dior提供
Versace 2022節日系列形象廣告由首次與品牌合作的Lily McMenamy主演。圖／Versace提供
Versace 2022節日系列形象廣告由首次與品牌合作的Lily McMenamy主演。圖／Versace提供
Versace Barocco咖啡色真絲襯衫，價格店洽。圖／Versace提供
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