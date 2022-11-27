DIOR裝飾藝術點亮台北101 Versace、Valentino奢華耶誕

時序進入歲末歡慶時分，也是以各種適合送禮的耶誕假日系列登場，以及夢幻櫥窗設計妝點季節氛圍的時刻。Dior呈獻如夢似幻的耶誕裝飾：名為「無限之夢」（Rêve d’Infini）的瑰麗藝術裝置，自11月23日起至12月30日止，點亮城市地標台北101購物中心。范倫鐵諾（VALENTINO）以「紫」醉金迷的派對形象，渲染歡樂的節日與聚會氛圍，演繹全新2022 THE PARTY節日系列。Versace首次邀來二代超模Lily McMenamy以獨特方式演繹歌劇之夜形象廣告，呈現假日系列華麗巴洛克風格和裝飾梅杜莎（Medusa）圖騰的配件與居家生活物件。

Dior「無限之夢」出自羅馬藝術家Pietro Ruffo之手，也出現在女裝總監Maria Grazia Chiuri主導的 2023年早春度假系列時裝裏，如今更於三緯空間中具體顯現，以高達6.5公尺光彩燦爛的羅盤玫瑰，點綴大量花卉、早春系列靈感啟迪的西班牙塞維利亞地區的傳統繩結，以及「展翅高飛，無限幻夢（Spread your wings and dream of infinity）」的詩意格言，為台北燃點深邃夜幕如魔法般的光亮。耶誕形象廣告則在燦爍金光輝映下，聚焦以細膩的金絲線刺繡勾勒出的「無限之夢」圖騰，點綴各式經典單品，迎接耶誕佳節的奇幻時刻。

Valentino 2022 The Party節日系列採用紫色、翡翠綠和亮麗黃色為主調，裝飾光彩熠熠的水鑽、璀璨奪目的亮片，或飾以精美細緻的刺繡，呈獻適合各式晚宴和派對的單品。女裝多款外套受過往經典設計啟發，多色毛圈粗花呢大衣融入Valentino Chain 1967圖案和V Gold的閃亮質感，搭配以Akoni構思的全新眼鏡；極具當代格調的男士正裝重詮釋經典的Valentino Untitled系列為深具潮流感的板鞋，晚裝則運用繁複花朵圖案、刺繡、和亮片元素作為裝飾。