DIOR裝飾藝術點亮台北101 Versace、Valentino奢華耶誕

時序進入歲末歡慶時分,也是以各種適合送禮的耶誕假日系列登場,以及夢幻櫥窗設計妝點季節氛圍的時刻。Dior呈獻如夢似幻的耶誕裝飾:名為「無限之夢」(Rêve d’Infini)的瑰麗藝術裝置,自11月23日起至12月30日止,點亮城市地標台北101購物中心。范倫鐵諾(VALENTINO)以「紫」醉金迷的派對形象,渲染歡樂的節日與聚會氛圍,演繹全新2022 THE PARTY節日系列。Versace首次邀來二代超模Lily McMenamy以獨特方式演繹歌劇之夜形象廣告,呈現假日系列華麗巴洛克風格和裝飾梅杜莎(Medusa)圖騰的配件與居家生活物件。

Dior「無限之夢」出自羅馬藝術家Pietro Ruffo之手,也出現在女裝總監Maria Grazia Chiuri主導的 2023年早春度假系列時裝裏,如今更於三緯空間中具體顯現,以高達6.5公尺光彩燦爛的羅盤玫瑰,點綴大量花卉、早春系列靈感啟迪的西班牙塞維利亞地區的傳統繩結,以及「展翅高飛,無限幻夢(Spread your wings and dream of infinity)」的詩意格言,為台北燃點深邃夜幕如魔法般的光亮。耶誕形象廣告則在燦爍金光輝映下,聚焦以細膩的金絲線刺繡勾勒出的「無限之夢」圖騰,點綴各式經典單品,迎接耶誕佳節的奇幻時刻。

Valentino 2022 The Party節日系列採用紫色、翡翠綠和亮麗黃色為主調,裝飾光彩熠熠的水鑽、璀璨奪目的亮片,或飾以精美細緻的刺繡,呈獻適合各式晚宴和派對的單品。女裝多款外套受過往經典設計啟發,多色毛圈粗花呢大衣融入Valentino Chain 1967圖案和V Gold的閃亮質感,搭配以Akoni構思的全新眼鏡;極具當代格調的男士正裝重詮釋經典的Valentino Untitled系列為深具潮流感的板鞋,晚裝則運用繁複花朵圖案、刺繡、和亮片元素作為裝飾。