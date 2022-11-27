迎接耶誕節 奇美博物館耶誕樹呈現閃耀景致

台南奇美博物館「耶誕周末」將於12月17日起登場。館前13公尺高的「幸福耶誕樹」率先為活動暖身，今年是奇美博物館30周年，樹身特別以金黃色垂鍊、金色星體搭配繽紛彩球作裝飾，呈現華麗、高貴的慶典意象，即日起展出至明年1月11止，每天下午5點30分至晚上10點點燈。

今年的表演節目創下有史以來最多的紀錄，4天總計逾百場演出，包括親子最愛的「聖誕老公公與英國士兵大遊行」、熱鬧好玩的「廣場大舞會」、精采可期的「戶外星光電影」、豐富多元的音樂與舞蹈表演。

奇美博物館表示，精心規畫「英國名琴沙龍音樂會」，首度公開演奏英國最古老的提琴，讓民眾親身感受300多年前英格蘭第一位小提琴製作家雅各．雷曼（Jacob Rayman）的傑作，其他還有管樂、弦樂、聲樂、鋼琴等表演；舞蹈部分則有「廣場聖誕大舞會」，由專業舞者與聖誕老公公團隊邀請民眾一同跳舞狂歡，另有英國社交舞、街舞等演出。