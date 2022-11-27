聽新聞
test
0:00 / 0:00
迎接耶誕節 奇美博物館耶誕樹呈現閃耀景致
台南奇美博物館「耶誕周末」將於12月17日起登場。館前13公尺高的「幸福耶誕樹」率先為活動暖身，今年是奇美博物館30周年，樹身特別以金黃色垂鍊、金色星體搭配繽紛彩球作裝飾，呈現華麗、高貴的慶典意象，即日起展出至明年1月11止，每天下午5點30分至晚上10點點燈。
今年的表演節目創下有史以來最多的紀錄，4天總計逾百場演出，包括親子最愛的「聖誕老公公與英國士兵大遊行」、熱鬧好玩的「廣場大舞會」、精采可期的「戶外星光電影」、豐富多元的音樂與舞蹈表演。
奇美博物館表示，精心規畫「英國名琴沙龍音樂會」，首度公開演奏英國最古老的提琴，讓民眾親身感受300多年前英格蘭第一位小提琴製作家雅各．雷曼（Jacob Rayman）的傑作，其他還有管樂、弦樂、聲樂、鋼琴等表演；舞蹈部分則有「廣場聖誕大舞會」，由專業舞者與聖誕老公公團隊邀請民眾一同跳舞狂歡，另有英國社交舞、街舞等演出。
奇美博物館 說，「2022耶誕周末」將於12月17日（周六）、12月18日（周日）、12月24日（周六）、12月25日（周日）每天下下午2點至晚上10點，活動範圍包括館內與戶外園區，入園即需購票，12歲以下持有效證件可免費入場，活動現場票300元、預售票250元，即日起至12月23日於「KLOOK客路」網站、全台7-ELEVEN 門市ibon機台與網站同步販售。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言