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迎接耶誕節 奇美博物館耶誕樹呈現閃耀景致

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導
奇美博物館「幸福耶誕樹」以金黃色垂鍊、繽紛彩球作裝飾，傳遞幸福喜悅之情。圖／奇美博物館提供
奇美博物館「幸福耶誕樹」以金黃色垂鍊、繽紛彩球作裝飾，傳遞幸福喜悅之情。圖／奇美博物館提供

台南奇美博物館「耶誕周末」將於12月17日起登場。館前13公尺高的「幸福耶誕樹」率先為活動暖身，今年是奇美博物館30周年，樹身特別以金黃色垂鍊、金色星體搭配繽紛彩球作裝飾，呈現華麗、高貴的慶典意象，即日起展出至明年1月11止，每天下午5點30分至晚上10點點燈。

今年的表演節目創下有史以來最多的紀錄，4天總計逾百場演出，包括親子最愛的「聖誕老公公與英國士兵大遊行」、熱鬧好玩的「廣場大舞會」、精采可期的「戶外星光電影」、豐富多元的音樂與舞蹈表演。

奇美博物館表示，精心規畫「英國名琴沙龍音樂會」，首度公開演奏英國最古老的提琴，讓民眾親身感受300多年前英格蘭第一位小提琴製作家雅各．雷曼（Jacob Rayman）的傑作，其他還有管樂、弦樂、聲樂、鋼琴等表演；舞蹈部分則有「廣場聖誕大舞會」，由專業舞者與聖誕老公公團隊邀請民眾一同跳舞狂歡，另有英國社交舞、街舞等演出。

奇美博物館 說，「2022耶誕周末」將於12月17日（周六）、12月18日（周日）、12月24日（周六）、12月25日（周日）每天下下午2點至晚上10點，活動範圍包括館內與戶外園區，入園即需購票，12歲以下持有效證件可免費入場，活動現場票300元、預售票250元，即日起至12月23日於「KLOOK客路」網站、全台7-ELEVEN 門市ibon機台與網站同步販售。

奇美博物館「幸福耶誕樹」呈現斑斕閃耀的絢麗景致。圖／奇美博物館提供
奇美博物館「幸福耶誕樹」呈現斑斕閃耀的絢麗景致。圖／奇美博物館提供

奇美博物館 聖誕節

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