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世足日本10號前鋒南也拓實盛世美顏 演繹珠寶美圖必收
2022年度世界杯足球賽，日本隊在小組循環賽首戰爆冷門擊敗德國蔚為話題，今晚第二場比賽將迎戰哥斯大黎加。其中背號10號的前鋒南野拓實，因為擁有比傑尼斯偶像藝人還更偶像藝人的俊俏臉蛋，被日本人視為「國民男友」，足球漫畫《BLUE LOCK 藍色監獄》作畫野村優介（ノ村優介）也為他畫應援插畫。他的超高人氣受到珠寶品牌MIKIMOTO的注意，今年稍早，在即將代表日本出征前，曾為品牌演繹形象廣告和影片「南野拓實 - 命運之年的珍珠」，演藝曾由日本男星菅田將暉代言的PASSIONOIR黑珍珠系列作品，是身為足球運動員南野拓實首次配戴珍珠。身穿西裝的南野拓實，除了傳達任何人都能配戴珍珠的概念，還公開了講述第一次配戴珍珠首飾的感想和對時尚的看法。
「第一次聽說運動員配戴珍珠的時候，我非常驚訝。我對珍珠的印象很正式，但我發現到像這樣的彈性的手鍊（Talisman Glide系列黑珍珠彈性手鍊）可以很隨意地配戴，也很容易使用。」南野拓實表示感受到了自己與運動員形象之間的差距，「老實說，西裝就像是足球運動員的第二套制服，出門在外總是穿西裝，我覺得很重要，所以一直想穿的很酷。今年對我來說也是一個里程碑，在這種時候購入珠寶和腕表有「真正配戴」的感覺。... 我認為這對日本來說（今年）將是一場非常艱難的比賽，但我認為我們有機會，所以我們會做好最好的準備並盡力而為，請支持我們。」
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