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世足日本10號前鋒南也拓實盛世美顏 演繹珠寶美圖必收

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
MIKIMOTO PASSIONOIR系列黑珍珠細版長鍊，83,000元。圖 / MIKIMOTO提供
MIKIMOTO PASSIONOIR系列黑珍珠細版長鍊，83,000元。圖 / MIKIMOTO提供

2022年度世界杯足球賽，日本隊在小組循環賽首戰爆冷門擊敗德國蔚為話題，今晚第二場比賽將迎戰哥斯大黎加。其中背號10號的前鋒南野拓實，因為擁有比傑尼斯偶像藝人還更偶像藝人的俊俏臉蛋，被日本人視為「國民男友」，足球漫畫《BLUE LOCK 藍色監獄》作畫野村優介（ノ村優介）也為他畫應援插畫。他的超高人氣受到珠寶品牌MIKIMOTO的注意，今年稍早，在即將代表日本出征前，曾為品牌演繹形象廣告和影片「南野拓實 - 命運之年的珍珠」，演藝曾由日本男星菅田將暉代言的PASSIONOIR黑珍珠系列作品，是身為足球運動員南野拓實首次配戴珍珠。身穿西裝的南野拓實，除了傳達任何人都能配戴珍珠的概念，還公開了講述第一次配戴珍珠首飾的感想和對時尚的看法。

「第一次聽說運動員配戴珍珠的時候，我非常驚訝。我對珍珠的印象很正式，但我發現到像這樣的彈性的手鍊（Talisman Glide系列黑珍珠彈性手鍊）可以很隨意地配戴，也很容易使用。」南野拓實表示感受到了自己與運動員形象之間的差距，「老實說，西裝就像是足球運動員的第二套制服，出門在外總是穿西裝，我覺得很重要，所以一直想穿的很酷。今年對我來說也是一個里程碑，在這種時候購入珠寶和腕表有「真正配戴」的感覺。... 我認為這對日本來說（今年）將是一場非常艱難的比賽，但我認為我們有機會，所以我們會做好最好的準備並盡力而為，請支持我們。」

日本球星南野拓實演繹MIKIMOTO珍珠珠寶。圖／摘自IG ＠official_mikimoto
日本球星南野拓實演繹MIKIMOTO珍珠珠寶。圖／摘自IG ＠official_mikimoto
日本球星南野拓實演繹MIKIMOTO珍珠珠寶。圖／摘自IG ＠official_mikimoto
日本球星南野拓實演繹MIKIMOTO珍珠珠寶。圖／摘自IG ＠official_mikimoto
MIKIMOTO PASSIONOIR/Talisman Glide系列黑珍珠彈性手鍊，價格店洽。圖 / MIKIMOTO提供
MIKIMOTO PASSIONOIR/Talisman Glide系列黑珍珠彈性手鍊，價格店洽。圖 / MIKIMOTO提供
MIKIMOTO全新黑珍珠系列作品「PASSIONOIR」。圖／摘自IG @official_mikimoto
MIKIMOTO全新黑珍珠系列作品「PASSIONOIR」。圖／摘自IG @official_mikimoto
日本球星南野拓實演繹MIKIMOTO珍珠珠寶。圖／摘自IG ＠official_mikimoto
日本球星南野拓實演繹MIKIMOTO珍珠珠寶。圖／摘自IG ＠official_mikimoto
日本球星南野拓實演繹MIKIMOTO珍珠珠寶。圖／摘自IG ＠official_mikimoto
日本球星南野拓實演繹MIKIMOTO珍珠珠寶。圖／摘自IG ＠official_mikimoto
日本球超人氣星南野拓實演繹MIKIMOTO珍珠珠寶。圖／摘自IG ＠official_mikimoto
日本球超人氣星南野拓實演繹MIKIMOTO珍珠珠寶。圖／摘自IG ＠official_mikimoto
M Code系列珍珠長項鍊白K金款62公分，14萬9,000元。圖／MIKIMOTO提供
M Code系列珍珠長項鍊白K金款62公分，14萬9,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO PASSIONOIR / M Collection 系列耳骨夾，Japanned Noir黑銠處理純銀，尺寸約1.5 cm，價格店洽。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO PASSIONOIR / M Collection 系列耳骨夾，Japanned Noir黑銠處理純銀，尺寸約1.5 cm，價格店洽。圖／MIKIMOTO提供

日本 足球 西裝

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