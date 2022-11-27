LISA搶先用CELINE新包 KAIA這招秀包太辣吸睛度完勝
CELINE代言人、BLACKPINK成員LISA和超模KAIA GERBER近日都在社群媒體分享最新CELINE 16鎖頭小牛皮革迷你手提包的穿搭。LISA以本季秋冬搭配度最高的燕麥色連帽針織衫和軍綠色工作褲，演繹淺色的CELINE 16鎖頭小牛皮革迷你手提包，展現率性俐落的時尚態度。KAIA GERBER則搶先穿上洋溢春天氣息的印花洋裝，露出整片前胸，懷中抱著咖啡色的CELINE 16鎖頭小牛皮革迷你手提包，展現青春性感的時尚魅力。
16代表著巴黎美學演變以及配件回歸CELINE包款系列。包款整體設計典雅，細節包括包款掀蓋及重溫CELINE 60年代部分典藏包款的略圓袋側設計，獨特的短掀蓋則是源自1970年代的復古CELINE包款，另一大重要特色就是60年代CELINE常用的傳統製包工藝技術：鑲邊，也就是插入兩塊皮革之間的窄管皮革的手法，能讓包款側邊變得柔軟，也讓包款邊角更圓渾，同時並讓隱藏的接縫牢固紮實。
16手袋以背縫技術組裝，在皮革背面將皮革縫合後翻轉，展現皮革的表面，因為必須極為謹慎地避免留下刮痕、搓揉皮革和損毀造型，只有專業工匠能掌握這種技術。包包的鎖釦以製作珠寶的方式鑄造，比例一絲不苟，不但設計實用，更確立16包款的形象，跟半月形扭鎖形成吸睛對比的則是搭配長方形牌銜接拱面皮帶，這個典雅的拱面皮帶圍繞包包整體，將拱面皮帶釦延伸，則是受到傳統旅行袋細節男裝腰帶工藝的啟發。
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