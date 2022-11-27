快訊

高溫上看32度、部分地區短暫雨 吳德榮：周二半夜東北季風挾冷空氣南下

LISA搶先用CELINE新包 KAIA這招秀包太辣吸睛度完勝

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
CELINE 16鎖頭小牛皮革迷你手提包，12萬元。
CELINE 16鎖頭小牛皮革迷你手提包，12萬元。

CELINE代言人、BLACKPINK成員LISA和超模KAIA GERBER近日都在社群媒體分享最新CELINE 16鎖頭小牛皮革迷你手提包的穿搭。LISA以本季秋冬搭配度最高的燕麥色連帽針織衫和軍綠色工作褲，演繹淺色的CELINE 16鎖頭小牛皮革迷你手提包，展現率性俐落的時尚態度。KAIA GERBER則搶先穿上洋溢春天氣息的印花洋裝，露出整片前胸，懷中抱著咖啡色的CELINE 16鎖頭小牛皮革迷你手提包，展現青春性感的時尚魅力。

16代表著巴黎美學演變以及配件回歸CELINE包款系列。包款整體設計典雅，細節包括包款掀蓋及重溫CELINE 60年代部分典藏包款的略圓袋側設計，獨特的短掀蓋則是源自1970年代的復古CELINE包款，另一大重要特色就是60年代CELINE常用的傳統製包工藝技術：鑲邊，也就是插入兩塊皮革之間的窄管皮革的手法，能讓包款側邊變得柔軟，也讓包款邊角更圓渾，同時並讓隱藏的接縫牢固紮實。

16手袋以背縫技術組裝，在皮革背面將皮革縫合後翻轉，展現皮革的表面，因為必須極為謹慎地避免留下刮痕、搓揉皮革和損毀造型，只有專業工匠能掌握這種技術。包包的鎖釦以製作珠寶的方式鑄造，比例一絲不苟，不但設計實用，更確立16包款的形象，跟半月形扭鎖形成吸睛對比的則是搭配長方形牌銜接拱面皮帶，這個典雅的拱面皮帶圍繞包包整體，將拱面皮帶釦延伸，則是受到傳統旅行袋細節男裝腰帶工藝的啟發。

LISA & KAIA GERBER演繹CELINE 16鎖頭小牛皮革迷你手提包。圖／CELINE提供
LISA & KAIA GERBER演繹CELINE 16鎖頭小牛皮革迷你手提包。圖／CELINE提供
CELINE 16鎖頭小牛皮革迷你手提包，11萬元。
CELINE 16鎖頭小牛皮革迷你手提包，11萬元。
KAIA GERBER演繹CELINE 16鎖頭小牛皮革迷你手提包。圖／CELINE提供
KAIA GERBER演繹CELINE 16鎖頭小牛皮革迷你手提包。圖／CELINE提供
LISA演繹CELINE 16鎖頭小牛皮革迷你手提包。圖／CELINE提供
LISA演繹CELINE 16鎖頭小牛皮革迷你手提包。圖／CELINE提供
KAIA GERBER演繹CELINE 16鎖頭小牛皮革迷你手提包。圖／CELINE提供
KAIA GERBER演繹CELINE 16鎖頭小牛皮革迷你手提包。圖／CELINE提供

延伸閱讀

Rosé回國迫不及待跳上車離開　原以為是太想媽媽，沒想到竟抱著愛犬玩到忘我　超有愛畫面全被粉絲錄下來！

「人間芭比」15年前奪獎舊照被挖出　Lisa甜笑表情複製貼上　網發現1驚人巧合：好勵志！

(G)I-DLE成員Minnie私下造型不輸任何人　幾招穿出身材優勢　換上CELINE氣勢和Lisa有得比

曬化妝包意外公布愛用保養品！Lisa世界巡迴靠這幾瓶打擊疲勞肌　從小資到貴婦等級都有

相關新聞

LISA搶先用CELINE新包 KAIA這招秀包太辣吸睛度完勝

CELINE代言人、BLACKPINK成員LISA和超模KAIA GERBER近日都在社群媒體分享最新CELINE 16...

雞爸雞媽站出來！MAX&Co再掀「電子雞」懷舊潮月底上市

小小一枚宛如BB.Call的電子商品，單色螢幕上，將從一顆雞蛋慢慢孵育，最後長成一只電子小雞的「電子雞」，一度成為199...

花式飛行再發功！柏萊士二度聯手法國巡邏兵飛行表演隊

飛行、軍事，是男人心中永遠的夢想。腕表品牌柏萊士（Bell & Ross）在2021年與法國巡邏兵飛行表演隊（Patro...

雅意換菜！蟬聯26年米其林一星「義式家傳手工麵」重現

時序進入冬季，君品酒店「雅意Artbrosia」義式料理餐廳換新蔡，主廚以創新手法重新演繹家鄉傳統料理，運用皮埃蒙特當地...

耶誕點燈！台北晶華室內最高耶誕樹、君悅薑餅屋飄香

耶誕節快到了，全台飄散著溫暖的節慶氣息，台北晶華與台北君悅皆於日前點燈，燃起無數人的幸福新希望。台北晶華酒店更邀請攜手挺...

超Cute！美熱銷40年「Mrs. Fields」耶誕限定一次到齊

在美熱銷超過40年、曾創下年銷7千萬片的經典美式軟餅乾品牌「Mrs. Fields美國菲爾斯太太餅乾」，超級可愛的耶誕餅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。