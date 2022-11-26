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雞爸雞媽站出來！MAX&Co再掀「電子雞」懷舊潮月底上市

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
水手條紋針織衫，14,900元。圖 / Max & Co提供
水手條紋針織衫，14,900元。圖 / Max & Co提供

小小一枚宛如BB.Call的電子商品，單色螢幕上，將從一顆雞蛋慢慢孵育，最後長成一只電子小雞的「電子雞」，一度成為1990年代風迷全世界的電子遊戲玩具。Max Mara集團旗下的MAX&Co推出2023春夏系列，與日本玩具大廠萬代（BANDAI）合作，將「電子雞」（Tamagotchi / たまごっち）注入時裝設計，更讓懷舊、療癒、可愛賣萌，一次滿足！

所謂的Tamagotchi是結合日文的「雞蛋」（tamago）、英文的「手表」（watch）而成，其發明者真板亞紀（Aki Maita）並曾在1997年獲得諾貝爾經濟獎，是背後的另一段趣味插曲。本次MAX&Co看準1990年代的懷舊風潮，因而與Bandai Namco Europe S.A.S.合作，推出最新的&Co.LLABORATION系列：「Tamagotchi in Paris」。MAX&Co全通路零售總監Maria Giulia Prezioso Maramotti與品牌總監Elia Maramotti表示，兩人很激動能將Tamagotchi帶入&Collaboration的專案合作，並注入了俏皮活力與創意，「在MAX&Co團隊看來，這為創意與巧思的碰撞提供了難得的機遇，能與Tamagotchi這樣的經典品牌合作，我們深感榮幸。」

全系列運用串珠和刺繡工藝，嘗試將心型裝飾、可愛的Tamagotchi巧妙妝點在水手條紋針織衫、湖水綠T恤、鈷石藍電子雞裝飾襯衫或貝雷帽上；而「像素風（Pixel）」同樣是1990年代的經典DNA，同樣在本系列時裝或單品上得以一窺，全系列並包含針織衫、襯衫、丹寧長褲、連帽長袖T恤，並包含手機包、貝雷帽等配件，訂價自5,200元至15,900元不等，預計將在11月29日（二）起，於全台上市販售。

MAX&Co推出2023春夏系列，將「電子雞」（Tamagotchi / たまごっち）注入時裝設計，也讓懷舊、療癒、賣萌，一次滿足。圖 / Max & Co提供（合成圖）
MAX&Co推出2023春夏系列，將「電子雞」（Tamagotchi / たまごっち）注入時裝設計，也讓懷舊、療癒、賣萌，一次滿足。圖 / Max & Co提供（合成圖）
萊姆黃復古像素針織衫，15,900元。圖 / Max & Co提供
萊姆黃復古像素針織衫，15,900元。圖 / Max & Co提供
電子雞手機包鈷石藍色，5,200元。圖 / Max & Co提供
電子雞手機包鈷石藍色，5,200元。圖 / Max & Co提供
全系列運用串珠和刺繡工藝，嘗試將心型裝飾、可愛的Tamagotchi，巧妙妝點在不同服裝單品或配件上。圖 / Max & Co提供
全系列運用串珠和刺繡工藝，嘗試將心型裝飾、可愛的Tamagotchi，巧妙妝點在不同服裝單品或配件上。圖 / Max & Co提供
電子雞拼接LOGO水手條紋T恤，7,900元。圖 / Max & Co提供
電子雞拼接LOGO水手條紋T恤，7,900元。圖 / Max & Co提供
電子雞貝雷帽，5,600元。圖 / Max & Co提供
電子雞貝雷帽，5,600元。圖 / Max & Co提供
白色電子雞裝飾襯衫，10,800元。圖 / Max & Co提供
白色電子雞裝飾襯衫，10,800元。圖 / Max & Co提供

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