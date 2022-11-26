快訊

BA.5次世代疫苗 12月起安排校園接種

朱立倫投票穿「KMT」外套 網質疑違反選罷法規定

投票日仍逾萬人確診 本土+1萬3218、境外51例、29死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花式飛行再發功！柏萊士二度聯手法國巡邏兵飛行表演隊

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
卡其陸戰系列38毫米Murph自動上鍊腕表，H10自動上鍊機芯、時間顯示、防水100米、動力儲存80小時，28,400元。圖 / Hamilton提供
卡其陸戰系列38毫米Murph自動上鍊腕表，H10自動上鍊機芯、時間顯示、防水100米、動力儲存80小時，28,400元。圖 / Hamilton提供

飛行、軍事，是男人心中永遠的夢想。腕表品牌柏萊士（Bell & Ross）在2021年與法國巡邏兵飛行表演隊（Patrouille de France）合作並推出聯名表款後，近日再推出官方合作新品，以指針搭配數位雙顯示、石英機芯，滿足飛行隊在空中瞬息萬變的精確計時需求。

Bell & Ross最早於2008年推出BR 03 Type A Armée de l’Air表款、再於2021年推出與與法國巡邏兵飛行表演隊（Patrouille de France）合作的BR 03-94 Patrouille de France腕表，最後來到今年的BR 03 Type A Patrouille de France腕表。表款使用石英機芯而非機械，並具備指針與跳字秒針兩種顯示方式，因此將透過石英機芯將帶來1/100秒的計時、倒數、鬧鐘、日期與雙時區等功能。藍色面盤九點鐘方向並有法國巡邏兵飛行表演隊的黃色隊徽與象徵法國國旗的紅藍白三色，同時表演隊隊徽再重現搭配的藍色橡膠表帶上，全球限量100只，訂價13萬1,000元。

熱衷飛行風格？ORIS則有一款還未上市的新品Coulson野火腕表，是品牌與加拿大空中消防組織Coulson Aviation組織合作的聯名款，3D列印的碳纖維表殼是賣點之一，而橙紅色漸層面盤則帶出空中消防隊拯救急難的冒險決心。表款運用ORIS的Big Crown ProPilot為基礎，並使用Calibre 400自動上鍊機芯，限量1,000只，訂價12萬8,000元，預計將在12月上市。

同樣擅長軍事風格的Hamilton，則有一款38毫米的Murph腕表，將先前曾與科幻電影《星際效應》（Interstellar）的聯名表款由42毫米「塑身」為38毫米，但保留黑色面盤、軌道式分鐘刻度與酪梨式指針等特色，表款機芯並具80小時動力儲存與100米防水性能。2019年時為限量版、2022年的38毫米則將為常規生產，不用排隊、不用搶，訂價28,400元。

ORIS Coulson野火腕表使用3D列印的碳纖維表殼與Calibre 400自動上鍊機芯，限量1,000只，12萬8,000元。圖 / ORIS提供
ORIS Coulson野火腕表使用3D列印的碳纖維表殼與Calibre 400自動上鍊機芯，限量1,000只，12萬8,000元。圖 / ORIS提供
BR 03 Type A Patrouille de France腕表，42毫米、精鋼、時間顯示、倒數、響鈴鬧鐘、1/100秒計時碼表，13萬1,000元。圖 / Bell & Ross提供
BR 03 Type A Patrouille de France腕表，42毫米、精鋼、時間顯示、倒數、響鈴鬧鐘、1/100秒計時碼表，13萬1,000元。圖 / Bell & Ross提供
雖然由42「減碼」為38毫米，但Murph腕表使用了一樣的自動上鍊機芯，並具備80小時動力儲存。圖 / Hamilton提供
雖然由42「減碼」為38毫米，但Murph腕表使用了一樣的自動上鍊機芯，並具備80小時動力儲存。圖 / Hamilton提供
Bell & Ross二度與法國巡邏兵飛行表演隊合作，推出了BR 03 Type A Patrouille de France腕表。圖 / Bell & Ross提供
Bell & Ross二度與法國巡邏兵飛行表演隊合作，推出了BR 03 Type A Patrouille de France腕表。圖 / Bell & Ross提供
ORIS Coulson野火腕表的橙紅色漸層面盤，正帶出了空中消防隊拯救急難的冒險決心。圖 / ORIS提供
ORIS Coulson野火腕表的橙紅色漸層面盤，正帶出了空中消防隊拯救急難的冒險決心。圖 / ORIS提供

腕表 法國 品牌

延伸閱讀

經典「黑金」、限量「萌兔」泰格豪雅新表你怎麼挑？

挑耶誕節禮物不NG看這篇就對了！DW推出首款機械表、CASIO浪漫女表好搶眼

Daniel Craig帥曬OMEGA腕表 致敬詹姆斯龐德60周年

大破紀錄後C羅出手了！聯名百萬名表 經典戰役神還原

相關新聞

iPhone 14超便宜快衝！好市多黑五Day 6還有LG除濕機優惠必入手

好市多「黑色購物週」進入週末高潮，第6天的優惠商品最受矚目的當然就是最新款iPhone 14，iPhone 14 256...

雞爸雞媽站出來！MAX&Co再掀「電子雞」懷舊潮月底上市

小小一枚宛如BB.Call的電子商品，單色螢幕上，將從一顆雞蛋慢慢孵育，最後長成一只電子小雞的「電子雞」，一度成為199...

花式飛行再發功！柏萊士二度聯手法國巡邏兵飛行表演隊

飛行、軍事，是男人心中永遠的夢想。腕表品牌柏萊士（Bell & Ross）在2021年與法國巡邏兵飛行表演隊（Patro...

雅意換菜！蟬聯26年米其林一星「義式家傳手工麵」重現

時序進入冬季，君品酒店「雅意Artbrosia」義式料理餐廳換新蔡，主廚以創新手法重新演繹家鄉傳統料理，運用皮埃蒙特當地...

耶誕點燈！台北晶華室內最高耶誕樹、君悅薑餅屋飄香

耶誕節快到了，全台飄散著溫暖的節慶氣息，台北晶華與台北君悅皆於日前點燈，燃起無數人的幸福新希望。台北晶華酒店更邀請攜手挺...

超Cute！美熱銷40年「Mrs. Fields」耶誕限定一次到齊

在美熱銷超過40年、曾創下年銷7千萬片的經典美式軟餅乾品牌「Mrs. Fields美國菲爾斯太太餅乾」，超級可愛的耶誕餅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。