花式飛行再發功！柏萊士二度聯手法國巡邏兵飛行表演隊

飛行、軍事，是男人心中永遠的夢想。腕表品牌柏萊士（Bell & Ross）在2021年與法國巡邏兵飛行表演隊（Patrouille de France）合作並推出聯名表款後，近日再推出官方合作新品，以指針搭配數位雙顯示、石英機芯，滿足飛行隊在空中瞬息萬變的精確計時需求。

Bell & Ross最早於2008年推出BR 03 Type A Armée de l’Air表款、再於2021年推出與與法國巡邏兵飛行表演隊（Patrouille de France）合作的BR 03-94 Patrouille de France腕表，最後來到今年的BR 03 Type A Patrouille de France腕表。表款使用石英機芯而非機械，並具備指針與跳字秒針兩種顯示方式，因此將透過石英機芯將帶來1/100秒的計時、倒數、鬧鐘、日期與雙時區等功能。藍色面盤九點鐘方向並有法國巡邏兵飛行表演隊的黃色隊徽與象徵法國國旗的紅藍白三色，同時表演隊隊徽再重現搭配的藍色橡膠表帶上，全球限量100只，訂價13萬1,000元。

熱衷飛行風格？ORIS則有一款還未上市的新品Coulson野火腕表，是品牌與加拿大空中消防組織Coulson Aviation組織合作的聯名款，3D列印的碳纖維表殼是賣點之一，而橙紅色漸層面盤則帶出空中消防隊拯救急難的冒險決心。表款運用ORIS的Big Crown ProPilot為基礎，並使用Calibre 400自動上鍊機芯，限量1,000只，訂價12萬8,000元，預計將在12月上市。