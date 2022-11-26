雅意換菜！蟬聯26年米其林一星「義式家傳手工麵」重現

時序進入冬季，君品酒店「雅意Artbrosia」義式料理餐廳換新蔡，主廚以創新手法重新演繹家鄉傳統料理，運用皮埃蒙特當地秋冬盛產食材如羊肉、松露、乳酪、蘑菇、南瓜與榛果入菜，展現飽滿馥郁香氣。其中，傳承三代、蟬聯26年米其林一星的Ca’Vittoria行政主廚馬西米利亞諾．穆索(Massimiliano Musso)，以首摘一星的祖母主廚傳承食譜為本，重現多道皮埃蒙特經典老菜，讓人驚豔。

位於義大利西北部的皮耶蒙特（Piemonte），原有「山之腳」之意，座落於阿爾卑斯南側的山腳下，不僅是義大利知名的酒鄉與起司產地，也盛產栗子、榛果、巧克力，知名的阿爾巴白松露亦在其境內，堪稱義大利的美食之鄉，當地傳統食材成為主廚最佳創作靈感來源。此次設計冬季全新菜單，Paolo主廚除了採用北義秋冬常見食材，更加入主廚喜愛的東方食材─日本胭脂蝦、柚子，為北義經典融入東方味。

其中一道「義式家傳手工麵」，是主廚家傳三代的食譜，也讓許多義大利當地人慕名至Ca' Vittoria品嘗，以廚藝總監Musso的祖母Gemma命名，他謹守祖母食譜所研發的特殊比例，麵體富彈性與嚼勁，搭配加入黑松露的帕馬森起司醬汁，氣味獨特，是讓人難忘的經典。

皮埃蒙特的牛肉夙有盛名，以瘦肉多脂肪少、肉厚細緻為特色，主廚採取手工切丁保留嚼感，呈現清爽、自然、原味的生牛肉塔塔，分別疊上蘑菇、黑松露與白酒等燉煮的蘑菇泥，及以65度C慢煮製成柔軟滑順的蛋黃醬，頂端覆蓋著松露汁與蔬菜熬煮凝結而成的透亮松露凍，琥珀般色澤，滑順爽口。

「皮蒙特式羊排」也是義大利美食的要角，使用世界頂級的紐西蘭高地和羊Lumina的羊肩及羊里肌，先以帶骨羊肩加入蔬菜及白酒燉煮一夜後剔骨，加入濃縮湯汁、百里香及馬鬱蘭製成羊肩肉派(terrine)；另取帶骨羊里肌乾式熟成三日後使用鹽及百里香醃製，包裹豬油網低溫烹煮、再煎上色脆化，羊肉鮮嫩、口感豐富，再淋上羊骨醬汁，賦予更富層次的明亮滋味。

即日起雅意Artbrosia推出午、晚餐全新菜單，午餐套餐10道式料理每人2,180+10%元，11道式料理每人2,980+10%元，晚餐套餐12道式料理3,580+10%元，13道式料理4,280+10%元；另有侍酒師精選3杯佐餐酒1,280元起。

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