快訊

快閃解鎖／選前之夜再下險棋 看見府院黨輸不得的壓力

快閃解鎖／好市多商品堆高、賣場格局讓你花更多錢？

汪小菲張穎穎對話疑似外流 女方驚曝「我剛打了一個」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雅意換菜！蟬聯26年米其林一星「義式家傳手工麵」重現

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
生牛肉塔塔。圖／君品酒店提供
生牛肉塔塔。圖／君品酒店提供

時序進入冬季，君品酒店「雅意Artbrosia」義式料理餐廳換新蔡，主廚以創新手法重新演繹家鄉傳統料理，運用皮埃蒙特當地秋冬盛產食材如羊肉、松露、乳酪、蘑菇、南瓜與榛果入菜，展現飽滿馥郁香氣。其中，傳承三代、蟬聯26年米其林一星的Ca’Vittoria行政主廚馬西米利亞諾．穆索(Massimiliano Musso)，以首摘一星的祖母主廚傳承食譜為本，重現多道皮埃蒙特經典老菜，讓人驚豔。

位於義大利西北部的皮耶蒙特（Piemonte），原有「山之腳」之意，座落於阿爾卑斯南側的山腳下，不僅是義大利知名的酒鄉與起司產地，也盛產栗子、榛果、巧克力，知名的阿爾巴白松露亦在其境內，堪稱義大利的美食之鄉，當地傳統食材成為主廚最佳創作靈感來源。此次設計冬季全新菜單，Paolo主廚除了採用北義秋冬常見食材，更加入主廚喜愛的東方食材─日本胭脂蝦、柚子，為北義經典融入東方味。

其中一道「義式家傳手工麵」，是主廚家傳三代的食譜，也讓許多義大利當地人慕名至Ca' Vittoria品嘗，以廚藝總監Musso的祖母Gemma命名，他謹守祖母食譜所研發的特殊比例，麵體富彈性與嚼勁，搭配加入黑松露的帕馬森起司醬汁，氣味獨特，是讓人難忘的經典。

皮埃蒙特的牛肉夙有盛名，以瘦肉多脂肪少、肉厚細緻為特色，主廚採取手工切丁保留嚼感，呈現清爽、自然、原味的生牛肉塔塔，分別疊上蘑菇、黑松露與白酒等燉煮的蘑菇泥，及以65度C慢煮製成柔軟滑順的蛋黃醬，頂端覆蓋著松露汁與蔬菜熬煮凝結而成的透亮松露凍，琥珀般色澤，滑順爽口。

「皮蒙特式羊排」也是義大利美食的要角，使用世界頂級的紐西蘭高地和羊Lumina的羊肩及羊里肌，先以帶骨羊肩加入蔬菜及白酒燉煮一夜後剔骨，加入濃縮湯汁、百里香及馬鬱蘭製成羊肩肉派(terrine)；另取帶骨羊里肌乾式熟成三日後使用鹽及百里香醃製，包裹豬油網低溫烹煮、再煎上色脆化，羊肉鮮嫩、口感豐富，再淋上羊骨醬汁，賦予更富層次的明亮滋味。

即日起雅意Artbrosia推出午、晚餐全新菜單，午餐套餐10道式料理每人2,180+10%元，11道式料理每人2,980+10%元，晚餐套餐12道式料理3,580+10%元，13道式料理4,280+10%元；另有侍酒師精選3杯佐餐酒1,280元起。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

皮蒙特式羊排。圖／君品酒店提供
皮蒙特式羊排。圖／君品酒店提供
義式家傳手工麵。圖／君品酒店提供
義式家傳手工麵。圖／君品酒店提供
慢煮蛋、康特起士。圖／君品酒店提供
慢煮蛋、康特起士。圖／君品酒店提供

義大利 食譜 米其林

延伸閱讀

食譜／簡易又快速 義大利水管麵輕鬆上桌

食譜／簡單清甜好滋味蛤蜊絲瓜 輕鬆做出！

食譜／鮮美洋蔥湯 好喝關鍵在這工序

石斑魚入菜學校營養午餐 嘉市更推出石斑魚食譜料理

相關新聞

iPhone 14超便宜快衝！好市多黑五Day 6還有LG除濕機優惠必入手

好市多「黑色購物週」進入週末高潮，第6天的優惠商品最受矚目的當然就是最新款iPhone 14，iPhone 14 256...

雅意換菜！蟬聯26年米其林一星「義式家傳手工麵」重現

時序進入冬季，君品酒店「雅意Artbrosia」義式料理餐廳換新蔡，主廚以創新手法重新演繹家鄉傳統料理，運用皮埃蒙特當地...

耶誕點燈！台北晶華室內最高耶誕樹、君悅薑餅屋飄香

耶誕節快到了，全台飄散著溫暖的節慶氣息，台北晶華與台北君悅皆於日前點燈，燃起無數人的幸福新希望。台北晶華酒店更邀請攜手挺...

超Cute！美熱銷40年「Mrs. Fields」耶誕限定一次到齊

在美熱銷超過40年、曾創下年銷7千萬片的經典美式軟餅乾品牌「Mrs. Fields美國菲爾斯太太餅乾」，超級可愛的耶誕餅...

「住一晚送一晚」每人700有找！捷絲旅台北林森館回歸

晶華國際酒店集團旗下捷絲旅台北林森館慶回歸，12月15日重新開幕迎賓，即日起至2022年12月18日祭出「重磅回歸買一送...

夯聯名！水根肉乾X卡娜赫拉跨界過年、開元攜手舊振南

2023農曆春節即將到來，各樣年節禮盒陸續開賣，「聯名」更是箇中亮點。開元食品今年攜手百年漢餅品牌「舊振南」跨界合作，水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。