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耶誕點燈！台北晶華室內最高耶誕樹、君悅薑餅屋飄香
耶誕節快到了，全台飄散著溫暖的節慶氣息，台北晶華與台北君悅皆於日前點燈，燃起無數人的幸福新希望。台北晶華酒店更邀請攜手挺過疫情衝擊的旅遊同業們擔任點燈佳賓，與晶華國際酒店集團董事長潘思亮、營運長顧嘉慧、董事總經理吳偉正共同點亮位於酒店中庭、樓高三層的繽紛耶誕樹，這也是全台最高的室內耶誕樹。
位於台北晶華酒店一樓中庭的耶誕樹，總高近15公尺，樹上滿綴著27,000顆LED燈泡、1,700個繽紛蝴蝶結、2,000顆閃爍金銀球、1,500個金松果以及1,500朵耶誕紅。歐式經典的綠色榭寄生葉片中散發著繽紛光芒，溫馨揭開晶華耶誕季的序幕。這顆美麗的耶誕樹自1992年起耶誕點燈，也陪伴無數人走過溫馨12月。
台北君悅酒店也以「獻愛、點亮希望」為點燈主題，邀請新加坡豐隆集團及千禧酒店集團台灣總經理闞耀榮、偕同酒店多位高階主管出席年度耶誕點燈，當晚也邀請財團法人罕見疾病基金會執行長陳冠如與立人國際中小學弦樂團，一同於館內大廳共同點亮由尊爵金與耶誕紅打造的10米高耶誕樹，樹上集結了一萬多個飾品與八萬多顆閃耀燈飾，也是信義區必訪的打卡朝聖點。
同時，點心房主廚陳建佑率領團隊耗時72小時，集結800片薑餅磚瓦、200公斤糖霜、50公斤蜂蜜於Baguette禮品烘焙坊打造超吸睛夢幻薑餅屋，至明年1月1日前，現場及官方購物平台將同步販售數十款應景耶誕烘焙甜品贈禮，價格自110元至1,380元不等。凡購買哈利波特巫師歡迎禮─曲奇餅乾、嘿美信使禮盒─達克瓦茲、霍格華茲手提皮箱─學院馬卡龍任一暢銷禮盒，台北君悅也將捐出每盒30元予財團法人罕見疾病基金會，在歡慶佳節之際，為孩童傳遞更多幸福力量。
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