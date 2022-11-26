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超Cute！美熱銷40年「Mrs. Fields」耶誕限定一次到齊

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
鐵定耶誕禮盒。圖／Mrs. Fields提供
鐵定耶誕禮盒。圖／Mrs. Fields提供

在美熱銷超過40年、曾創下年銷7千萬片的經典美式軟餅乾品牌「Mrs. Fields美國菲爾斯太太餅乾」，超級可愛的耶誕餅乾蛋糕登台了，結合品牌歷年人氣經典口味，以及耶誕必備薑糖餅乾，搭配最受歡迎的巧克力、肉桂、核桃、夏威夷果仁等配料外，還有精心手繪、手作的耶誕老公公、麋鹿、小熊、雪人、Mistletoe槲寄生、白色雪地等創意圖樣，讓人一眼就愛上。

此次登台的耶誕限定，包括「暖萌薑餅系列」、招牌巨大化「Cookiecake餅乾蛋糕系列」、「鐵定耶誕禮盒」、「MOMENTS時光提盒」等4款系列商品，即日起於品牌旗艦店、通路專櫃、官網正式上架。

美式「軟餅乾」香濃鬆軟的獨特口感，是甜點界歷久不衰的人氣排行，美國軟餅乾領導品牌「Mrs. Fields美國菲爾斯太太餅乾」在美有350家門市，並拓點至加拿大、卡達、澳洲、香港等33個海外國家，2020年進入台灣，選定忠孝復興開設台灣一號店，近期於微風廣場、新光三越台北信義新天地A8館、誠品站前店陸續開設品牌櫃點。

「Mrs. Fields美國菲爾斯太太餅乾」堅持使用頂級食材，創始之初以巧克力為主、麵粉為輔，以真材實料打響口碑。迎接2022耶誕節，運用經典暢銷口味餅乾結合萌度爆表的創意設計，推出4大系列，其中，「暖萌薑餅系列」以萌熊、KISSES白巧克力、耶誕必吃Q綿棉花糖打造3款耶誕萌餅乾；「Cookiecake餅乾蛋糕系列」則有三種尺寸搭經典餅乾、耶誕最應景圖樣通通躍上餅乾。

品牌的「餅乾蛋糕」系列向來是市場暢銷產品，耶誕限定活動期間分別推出6吋、8吋、12吋三種不同餅乾尺寸。「鐵定耶誕禮盒」以60g經典大餅乾組成，共有6種餅乾，每品項2入、一組共12入；「MOMENTS時光提盒」則以35g小餅乾組成，共有6種餅乾，每品項2入、一組共12入，同樣充滿耶誕風情，打開盒蓋立見耶誕驚喜。

相關資訊可查官網：https://www.mrsfields.com.tw

餅乾蛋糕系列─Reindeer耶誕麋鹿&Santa耶誕老公公。圖／Mrs. Fields提供
餅乾蛋糕系列─Reindeer耶誕麋鹿&Santa耶誕老公公。圖／Mrs. Fields提供
暖萌薑餅系列─熊熊薑餅。圖／Mrs. Fields提供
暖萌薑餅系列─熊熊薑餅。圖／Mrs. Fields提供
MOMENTS時光提盒。圖／Mrs. Fields提供
MOMENTS時光提盒。圖／Mrs. Fields提供

品牌 美國 聖誕節

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