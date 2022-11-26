夯聯名！水根肉乾X卡娜赫拉跨界過年、開元攜手舊振南

2023農曆春節即將到來，各樣年節禮盒陸續開賣，「聯名」更是箇中亮點。開元食品今年攜手百年漢餅品牌「舊振南」跨界合作，水根肉乾也與卡娜赫拉的小動物推出聯名禮盒，蠟筆小新與小葵、小白則是爆漿賣萌迎兔年。

開元食品與舊振南聯名獨賣的「巧緻果酥迎春禮盒」，預購優惠至12月9日，原價每盒780元、預購早鳥價每盒700元，禮盒展現中西併呈的熱鬧年味，盒內有四款舊振南的「創新小巧水果酥」，包括有著濃郁奶香的鳳梨酥、帶有清爽茶香的伯爵芒果酥、雙重酸甜的草莓桑葚酥，以及以茂谷柑作成內餡的可可茂谷酥；另搭配兩款法芙娜小點，同樣中西合味。

迎接兔年，傳承三代的水根肉乾特別攜手「卡娜赫拉的小動物」推出年節禮盒，一次收納原味、檸檬、青花椒三款圓燒豬⾁乾，盛入深藍鐵盒，盒上的粉紅兔兔與P助圖案超立體，加上粉紅色的手提盒包裝，充滿著卡娜赫拉的熱鬧氛圍；卡娜赫拉與⼩動物們也換上新衣，戴上代表水根肉乾的小豬頭套享受美味肉乾，為禮盒增添Q萌感。聯名禮盒售價899元，早鳥訂購還有機會獲得限量聯名紅包袋。