iPhone 14超便宜快衝！好市多黑五Day 6還有LG除濕機優惠必入手
好市多「黑色購物週」進入週末高潮，第6天的優惠商品最受矚目的當然就是最新款iPhone 14，iPhone 14 256GB蘋果官網售價31,400元，原本好市多的售價30,295就已經比較便宜，今日黑五限定再折1,500元，優惠價28,795元就能入手最新款iPhone，比官網還大省2,605元，不過原本iPhone在賣場就是經常一上架就搶購一空的熱賣商品，可買到什麼顏色依照現場現貨為準。
同樣也是今日限定的美國特選無骨肩小排真空包，黑五優惠價每公斤現折100元，特價每公斤499元。另外還有其他4款App預告的主打優惠，包括24K黃金男士套組，現折9,000元，特價99,999元，包含金項鍊、金戒指、金領帶夾，超喜氣組合年前打算結婚的民眾可以入手；另外，經典熱賣商品SK-II青春露同樣本來在好市多就賣得比較便宜，黑五再折400元，330ml特價4,299元，雙11沒買夠的快來這裡補貨；象印不銹鋼輕量480ml保溫杯2件組現場共有3種不同色彩組合，現折400元，特價899元超划算；而看來看去還沒下手大電視的民眾，今天有飛利浦55吋4K OLED UHD顯示器（不含視訊盒），現折9,000元，特價29,999元。
另外，今天現場的隱藏版優惠，出現了平常在賣場也是經常賣到缺貨的LG變頻除濕機16公升，黑五再折1,500元，特價13,389元，這款真心好用而且變頻超省電，家裡缺除濕機的看到一定要馬上收進購物車結帳。還有旗艦款LG A9+濕拖直立式手持無線吸塵器，現折2,000元，特價12,299元吸地拖地一機搞定，也是非常值得入手。
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