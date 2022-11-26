iPhone 14超便宜快衝！好市多黑五Day 6還有LG除濕機優惠必入手

好市多「黑色購物週」進入週末高潮，第6天的優惠商品最受矚目的當然就是最新款iPhone 14，iPhone 14 256GB蘋果官網售價31,400元，原本好市多的售價30,295就已經比較便宜，今日黑五限定再折1,500元，優惠價28,795元就能入手最新款iPhone，比官網還大省2,605元，不過原本iPhone在賣場就是經常一上架就搶購一空的熱賣商品，可買到什麼顏色依照現場現貨為準。

同樣也是今日限定的美國特選無骨肩小排真空包，黑五優惠價每公斤現折100元，特價每公斤499元。另外還有其他4款App預告的主打優惠，包括24K黃金男士套組，現折9,000元，特價99,999元，包含金項鍊、金戒指、金領帶夾，超喜氣組合年前打算結婚的民眾可以入手；另外，經典熱賣商品SK-II青春露同樣本來在好市多就賣得比較便宜，黑五再折400元，330ml特價4,299元，雙11沒買夠的快來這裡補貨；象印不銹鋼輕量480ml保溫杯2件組現場共有3種不同色彩組合，現折400元，特價899元超划算；而看來看去還沒下手大電視的民眾，今天有飛利浦55吋4K OLED UHD顯示器（不含視訊盒），現折9,000元，特價29,999元。