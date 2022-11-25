台灣精品獎公布！oh care歐克威爾品牌兒童含氟牙膏獲獎

「oh care歐克威爾」品牌P113+兒童含氟牙膏榮獲第31屆「2023 TAIWAN EXCELLENCE台灣精品獎」之時尚生活精品類，歐克威爾團隊表示：「這對我們品牌來說是最好的肯定！」

根據衛生福利部發布2019-2020年「我國6~18歲兒童及青少年口腔健康調查」報告顯示，6歲至18歲兒童及青少年之恆齒齲齒經驗指數為2.34顆，且隨著兒童年齡增加而恆齒齲齒經驗指數亦同步提高。看好大眾對於兒童及青少年口腔健康意識的重視，「oh care歐克威爾」旗下P113+兒童含氟牙膏主打專為兒童打造溫和配方，使用食品級成分，並無添加刺激性成分，不用擔心寶貝誤吞，適合剛開始練習刷牙與三歲以上的寶貝，蠶豆症寶寶也可安心使用，成功擄獲許多媽媽們的心。

不僅如此，「oh care歐克威爾」也強調分齡護齒的觀念，「不同年齡層配合正確的潔牙習慣，有不同的需求。」歐克威爾表示，0-1歲新生兒、1-3歲幼童、3歲以上都有不同需求，不同年齡層有不同的潔牙方式。這也是目前歐克威爾極力推廣的。「我們希望國家未來主人翁，都有健康的牙齒。」