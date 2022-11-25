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台灣精品獎公布！oh care歐克威爾品牌兒童含氟牙膏獲獎

聯合新聞網／ 消費中心／綜合報導
P113+兒童含氟牙膏主打配方溫和。圖／歐克威爾提供
P113+兒童含氟牙膏主打配方溫和。圖／歐克威爾提供

「oh care歐克威爾品牌P113+兒童含氟牙膏榮獲第31屆「2023 TAIWAN EXCELLENCE台灣精品獎」之時尚生活精品類，歐克威爾團隊表示：「這對我們品牌來說是最好的肯定！」

根據衛生福利部發布2019-2020年「我國6~18歲兒童及青少年口腔健康調查」報告顯示，6歲至18歲兒童及青少年之恆齒齲齒經驗指數為2.34顆，且隨著兒童年齡增加而恆齒齲齒經驗指數亦同步提高。看好大眾對於兒童及青少年口腔健康意識的重視，「oh care歐克威爾」旗下P113+兒童含氟牙膏主打專為兒童打造溫和配方，使用食品級成分，並無添加刺激性成分，不用擔心寶貝誤吞，適合剛開始練習刷牙與三歲以上的寶貝，蠶豆症寶寶也可安心使用，成功擄獲許多媽媽們的心。

不僅如此，「oh care歐克威爾」也強調分齡護齒的觀念，「不同年齡層配合正確的潔牙習慣，有不同的需求。」歐克威爾表示，0-1歲新生兒、1-3歲幼童、3歲以上都有不同需求，不同年齡層有不同的潔牙方式。這也是目前歐克威爾極力推廣的。「我們希望國家未來主人翁，都有健康的牙齒。」

「oh care歐克威爾」以 all care for the family 為品牌理念，旗下產品皆通過美國FDA臨床二期試驗及台灣SGS檢驗，更獲得全球超過22項專利認證，不論是大人或小朋友都能安心使用，且近年持續完善多元產品線佈局，並異業結合推出小朋友喜愛的「波力救援小英雄」、「瑪莎與熊」等聯名產品，於大樹藥局、MOMO、媽咪愛等實體與線上通路皆取得良好銷售成績，也同步銷售至大陸、香港、馬來西亞等國外市場。

oh care歐克威爾強調分齡護齒的觀念並極力推廣。圖／歐克威爾提供
oh care歐克威爾強調分齡護齒的觀念並極力推廣。圖／歐克威爾提供
oh care歐克威爾兒童含氟牙膏榮獲台灣精品獎。圖／歐克威爾提供
oh care歐克威爾兒童含氟牙膏榮獲台灣精品獎。圖／歐克威爾提供

威爾 品牌 馬來西亞

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