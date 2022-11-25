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秋冬必學穿搭！一件MUJI羽絨衣穿出完美品味與愛地球
台灣的秋冬季節到來，但天氣忽冷忽熱，讓大家常常很難穿衣服，而受到各種時尚的影響，一件羽絨衣的穿搭，成為台灣人基本必學的穿搭方式。但羽絨衣要如何兼顧保暖與時尚呢？MUJI無印良品就推出可摺疊收納、隨身攜帶的再生尼龍輕量羽絨系列，並推薦搭配針織衫的單品，讓大家在冬季穿出風格與品味。
以男生來說，一件羽絨背心，就能搭配出多樣化的文青風格，可以搭配多樣化顏色的內搭毛衣、帽T等都可，而輕薄羽絨外套也能隨時保暖，而女生從背心、外套也同樣方便搭配，更能當成圍巾，隨時自己保暖。
而MUJI無印良品的羽絨衣，更強調各種堅持與愛地球，採用100%再生尼龍纖維製作羽絨服的表層布料，強調珍惜資源、友善環境，內裡羽絨選用750FP羽絨製成，強調蓬鬆度高與保暖性，並選用「負責任羽絨標準RDS」認證羽絨，另外採用高密度尼龍纖維為外層布料，讓穿著更輕盈舒適，並能可摺疊收納，還能容易搭配。
針織衫系列，MUJI無印良品男女氂牛毛混羊毛針織衫系列，使用嚴寒高地所飼養的氂牛毛與羊毛混紡而成，強調穿著的滑順感。
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