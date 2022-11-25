Kitsuné X Olympia Le-Tan膠囊系列 巧秀中性甜美

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Kitsuné X Olympia Le-Tan膠囊系列 巧秀中性甜美
甜美、浪漫、童趣，永遠是街頭不敗的時尚定律。原本就充滿童心玩趣的法國時尚品牌Maison Kitsuné，推出了與人氣設計師Olympia Le-Tan的聯名膠囊系列，有點胡鬧、有點好玩，要讓心裡的小女孩，透過時裝造型，永遠活躍、奔放。
一旦提到Olympia Le-Tan，最為人知的莫過於她在2009年時曾發表過、以書本改造的「書包」手拿包，以及曾在2018年時加入Marc Jacobs品牌，展現其在書卷、青春浪漫、甜美上的特色。本次Maison Kitsuné與Olympia Le-Tan的聯名膠囊系列，打造了包含鞋、帽、手提包、小洋裝、毛衣、百摺裙、T恤、西裝、零錢包的全方位男女性品項。
在釋出的形象視覺中，單品看似隨意疊加組合，但仍然很酷、舒服、有型，紐約藝術家Aurel Schmidt筆下的小狐狸，相繼出現在連帽長T恤、黑色長裙或休閒鞋款上，小狐狸手拿鮮花的鮮明印象，繼童趣也放蕩不羈。重製加工的橄欖綠碎花圖樣出現在高腰連身洋裝上，帶點復古、帶點小女人；有著小狐狸圖像的長袖毛衣，被拼接上印花的緞面開衩長裙；短髮的女孩身穿粉色的T恤並搭配粉色膠底休閒鞋，加上臉上的狐狸塗裝，散發著宛如小男孩般的中性俏皮。
全系列另包含男女皆宜的托特包、運動鞋、皮具和生活小物，已於即日起，在全台Onefifteeen初衣食午實體店和Onefifteen初衣食午官網，同步販售。
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