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果粉瘋掉！好市多「黑色購物週」第6天iPhone 14、青春露驚喜登場

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果粉瘋掉！好市多「黑色購物週」第6天iPhone 14、青春露驚喜登場

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
iPhone 14竟然出現在好市多黑五優惠之列，果粉快衝。記者黃筱晴／攝影
iPhone 14竟然出現在好市多黑五優惠之列，果粉快衝。記者黃筱晴／攝影

果粉快衝！好市多「黑色購物週」第6天的優惠商品竟然出現最新款的iPhone 14，原本好市多銷售的蘋果產品就已經比一般通路優惠不少，這次出現在黑五優惠之列，肯定價格更甜，絕對是會員們明早8點一開門就要搶購的首要目標！

Costco App稍早揭露了週六即將推出的優惠商品清單，除了iPhone 14，新增的美國特選無骨肩小排真空包也是週六當天限定的特惠商品。另外還有其他4款優惠，包括24K黃金男士套組，年前打算結婚的可以準備入手；另外，SK-II青春露肯定也在瘋搶之列，雙11沒買夠的這裡可以再補貨；還有象印不銹鋼輕量保溫杯2件組、飛利浦55吋4K OLED UHD顯示器（不含視訊盒）也都有下殺優惠。

好市多「黑色購物週」即將邁入週末最高潮，光是iPhone 14、青春露就值得大家早起搶購，每卡限購1件，數量有限售完為止。好市多黑色購物週最後2天全台各分店將提早到8點就開門，但實際開門營業時間以各店實際狀況為準。

好市多黑色購物週第6天新增的主打優惠商品。圖／摘自Costco App
好市多黑色購物週第6天新增的主打優惠商品。圖／摘自Costco App
好市多黑色購物週第6天新增的主打優惠商品。圖／摘自Costco App
好市多黑色購物週第6天新增的主打優惠商品。圖／摘自Costco App
iPhone 14、美國牛優惠僅限週六當天。圖／摘自Costco App
iPhone 14、美國牛優惠僅限週六當天。圖／摘自Costco App
好市多黑色購物週第6天當日限定的iPhone 14優惠。圖／摘自Costco App
好市多黑色購物週第6天當日限定的iPhone 14優惠。圖／摘自Costco App
好市多黑色購物週第6天新增的主打優惠商品。圖／摘自Costco App
好市多黑色購物週第6天新增的主打優惠商品。圖／摘自Costco App
好市多黑色購物週第5天當日限定的美國牛優惠。圖／摘自Costco App
好市多黑色購物週第5天當日限定的美國牛優惠。圖／摘自Costco App
好市多黑色購物週第6天新增的主打優惠商品。圖／摘自Costco App
好市多黑色購物週第6天新增的主打優惠商品。圖／摘自Costco App

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