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果粉瘋掉！好市多「黑色購物週」第6天iPhone 14、青春露驚喜登場
果粉快衝！好市多「黑色購物週」第6天的優惠商品竟然出現最新款的iPhone 14，原本好市多銷售的蘋果產品就已經比一般通路優惠不少，這次出現在黑五優惠之列，肯定價格更甜，絕對是會員們明早8點一開門就要搶購的首要目標！
Costco App稍早揭露了週六即將推出的優惠商品清單，除了iPhone 14，新增的美國特選無骨肩小排真空包也是週六當天限定的特惠商品。另外還有其他4款優惠，包括24K黃金男士套組，年前打算結婚的可以準備入手；另外，SK-II青春露肯定也在瘋搶之列，雙11沒買夠的這裡可以再補貨；還有象印不銹鋼輕量保溫杯2件組、飛利浦55吋4K OLED UHD顯示器（不含視訊盒）也都有下殺優惠。
好市多「黑色購物週」即將邁入週末最高潮，光是iPhone 14、青春露就值得大家早起搶購，每卡限購1件，數量有限售完為止。好市多黑色購物週最後2天全台各分店將提早到8點就開門，但實際開門營業時間以各店實際狀況為準。
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