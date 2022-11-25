魔法直送！迪士尼官方電商旗艦網站shopDisney台灣上線

迪士尼宣布其官方電商旗艦網站shopDisney於11月25日正式登陸台灣，集結迪士尼、皮克斯、漫威與星際大戰等角色與故事系列產品，shopDisney台灣為消費者提供超過千款官方商品，為期待已久的粉絲送上來自全球、源源不絕的迪士尼魔法。

華特迪士尼公司大中華區及韓國消費品部資深副總裁及總經理林家文（Kermid Rahman）表示，「shopDisney 是所有迪士尼粉絲與消費者的一站式購物平台，提供豐富且多元的品牌收藏品與故事系列，包括深受所有粉絲喜愛的漫威與星際大戰系列，也將推出亞太區獨家精選產品，滿足不同消費者的需求。」

shopDisney網站蒐羅華特迪士尼公司旗下各大品牌和備受喜愛的人物角色故事系列商品，包括收藏品、時尚成人服飾、玩具及嬰兒用品、家居用品、文具和禮品等。迪士尼鐵粉們還可選購一系列來自全球迪士尼的各項商品，包括以迪士尼樂園的遊樂設施為靈感、以經典米奇為主題開發設計的「Mickey Mouse: The Main Attraction米奇收藏家系列」，可一次收藏此系列12款米奇玩偶、耳朵髮箍、後背包與徽章；源自日本、風靡全亞洲的「nuiMOs系列」也將同步上線，可為迪士尼好友nuiMOs替換各種服裝與配件，創造不同的拍照效果。

另外，還有2022年全新推出的迪士尼Q版玩偶「Munchlings系列」，以迪士尼樂園美國小鎮大街上的糕餅店可愛造型的甜點為靈感，各式美食在撒上迪士尼魔法後，變得栩栩如生，化身成軟萌香甜食物造型的迪士尼玩偶。每款Munchlings玩偶都有專屬的甜點香味，如米奇造型的Munchlings 會傳出芬香誘人的肉桂杯子蛋糕香味，小熊維尼造型的Munchlings則散發出香甜的蜂蜜味。

漫威與星際大戰的粉絲們不僅可將最喜歡的經典角色主題商品帶回家，更可在shopDisney找到最新系列電影及Disney+影集中亮相的全新角色主題商品，包括甫上映的《黑豹2：瓦干達萬歲》。

冬日慶典當然少不了聖誕節系列商品，shopDisney台灣同步全球上線聖誕節系列商品，粉絲們可以用經典場景聖誕吊飾、米奇聖誕主題家飾品以及米奇復古聖誕系列打造最暖心的聖誕氛圍。