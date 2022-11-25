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連續8天滿額免費送！奎克、黑浮兩家咖啡 草莓季登場

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
草莓季節到，奎克與黑浮兩家咖啡連續8天祭出滿額免費送活動。圖／摘自品牌官網
草莓季節到，奎克與黑浮兩家咖啡連續8天祭出滿額免費送活動。圖／摘自品牌官網

不管甜點或飲品，這個季節一定得搭上季節草莓，以粉嫩色彩迎接新季節；其中，奎克咖啡與黑浮咖啡都推出草莓新品，奎克更從12月23日至12月30日連續8天祭出滿額免費送活動，限定日期到奎克咖啡消費滿699元，就免費贈送1份「熱愛150克の草莓法式吐司」。

奎克咖啡今年以當季大湖草莓搭配經典浪漫主題，主打「莓旺記」系列新品，即日起推出4款甜點系列，包括熱愛150克の草莓法式吐司，鋪滿爆量的新鮮草莓，擠上草莓慕斯盛開花圈，擺上在香草布蕾蛋液裡浸泡8小時，再以低溫烘烤4公分厚黃金丹麥吐司，溫熱軟嫩的吐司與濃醇香草冰淇淋，碰撞出超絕無法忘懷的滋味。

另一款瑪琳の草莓果昔，則是純濃牛奶與新鮮草莓果肉打製成冰晶細膩口感，揉和法國頂級奶油製成雪濃奶蓋，頂上再鑲入馬林糖與草莓丁，每一口都有無限新奇。另兩款微露比の草莓慕斯塔、蘭姆の布朗尼草莓珠寶盒，視覺感超療育。

「莓旺記」於即起至2023年2月28日、以原價單點任一主餐，可享草莓果昔／草莓手作甜點85折優惠，熱愛150克の草莓法式吐司88折優惠。即日起至12月31日VIP、儲值卡會員至APP「優惠票券區」使用點數兌換「莓旺記草莓新品」商品券，即可以「線上扣點＋實體門市結帳」方式，免費兌換「莓旺記草莓新品」。

此外，黑浮咖啡即日起至2023年2月28日也推出「草莓食代祭」，4大新品分別為「絲滑煉乳草莓白玉麻糬鬆餅」、「雪濃鮮乳草莓舞裙冰沙」、「紅寶石露比草莓慕斯塔」、「蘭姆草莓布朗尼珠寶盒」。12月23日至12月30日連續8天到黑浮咖啡單筆消費滿1,399元，即免費贈送1份「絲滑煉乳草莓白玉麻糬鬆餅」。

奎克咖啡今年以當季大湖草莓搭配經典浪漫主題，主打「莓旺記」系列新品。圖／摘自品牌官網
奎克咖啡今年以當季大湖草莓搭配經典浪漫主題，主打「莓旺記」系列新品。圖／摘自品牌官網
草莓奶昔口感濃郁。圖／摘自品牌官網
草莓奶昔口感濃郁。圖／摘自品牌官網

草莓 咖啡 甜點

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